MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Bakiye Uğur, Genel Sekreter Yardımcısı Çetin Haliloğlu ve Haşim Koç, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Ünal, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personeli, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi temsilcileri ile çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Rektör Vekili Prof. Dr. Bakiye Uğur, Genel Sekreter Yardımcısı Çetin Haliloğlu ve Haşim Koç, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Reşat Ünal, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü personeli, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü personeli ve Gençlik Merkezi temsilcileri ile çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Program çerçevesinde MSKÜ’ye yeni kayıt olan uluslararası öğrenciler için eğitim sistemi, MSKÜ imkanları, öğrenci toplulukları, değişim programları, ülkemizde yasal kalış işlemleri, sağlık sistemi, gençlik merkezi etkinlikleri, barınma ve sosyal yaşam gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen programla birlikte aynı zamanda öğrencilere yönelik il tanıtım gezisi düzenlendi.