Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrenciler, ’Edirne İçin Söyle’ projesi çerçevesinde tarihi mekanlarda Çanakkale ve Vardar Ovası türkülerini seslendirdi.

Trakya Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı öğrenciler, ’Edirne İçin Söyle’ projesi çerçevesinde tarihi mekanlarda Çanakkale ve Vardar Ovası türkülerini seslendirdi.

Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde bir projeye imza atıldı. Trakya Üniversitesinde eğitim gören yabancı öğrencilerden oluşan topluluk, kentin tarihi mekanlarında Çanakkale ve Vardar Ovası türkülerini seslendirdi. İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu’nun da türkü söylediği etkinlik için özel klip hazırlandı. Edirne Valiliğinin sosyal medya hesaplarında paylaşılan klip, kısa sürede büyük ilgi gördü.