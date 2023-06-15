Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkan Yardımcısı Muhammed Miftawu ve topluluk üyesi bir grup öğrenciyle bir araya gelerek diploma denkliği ve çeşitli sorunları ele almak üzere önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. Hakan Güngör ile Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) İl Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Cesur’un da katıldığı toplantıda öğrencilerin diplomalarının tanınması ve ülkelerindeki yükseköğretim sistemine entegrasyon süreçlerinde karşılaştıkları zorluklar detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, mezuniyet sonrası iş bulma ve yüksek lisans gibi akademik hedeflere ulaşma konularında yaşadıkları zorluklar da tartışıldı.

Rektör Mehmet Hakkı Alma, toplantıda öğrencilerin endişelerini dikkatle dinleyerek, diploma denkliği sürecinin önemini vurguladı. Uluslararası öğrencilerin aldıkları eğitimin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve tanınmasını sağlamak için gereken adımların atılacağını belirtti. Aynı zamanda, öğrencilere destek sağlamak ve sorunlarını çözmek için üniversite yönetimi, Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. Hakan Güngör ve UDEF İl Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Cesur gibi ilgili birimlerle iş birliği yapılacağı taahhüt edildi.

Uluslararası Öğrenci Topluluğu Başkan Yardımcısı Muhammed Miftawu, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) İl Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Cesur ve diğer topluluk üyeleri, Rektör Mehmet Hakkı Alma ve Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. Hakan Güngör’ün ilgi ve desteği karşısında memnuniyetlerini dile getirdiler. Toplantının ardından, Iğdır Üniversitesinin uluslararası öğrencilerin sorunlarını çözmek ve eğitim deneyimlerini iyileştirmek adına daha fazla çalışma yapacağı konusunda mutabık kalındı.

Ziyarette, Iğdır Üniversitesinin uluslararası öğrenciler arasında açık bir iletişim kanalı sağladığı ve onların sorunlarına duyarlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Rektör Mehmet Hakkı Alma, Öğrenci Dekanı Öğr. Gör. Hakan Güngör, UDEF İl Temsilcisi Öğr. Gör. Mustafa Cesur ve diğer ilgili birimlerin öğrencilere verdiği destek, uluslararası öğrenci topluluğunun üniversiteye olan güvenini ve bağlılığını artıracak önemli adımlar olarak değerlendirildi.

Öğrencilerin deneyimlerini ve endişelerini paylaşma fırsatı buldukları toplantı, Iğdır Üniversitesinin uluslararası öğrencilerin başarısı ve refahı için taahhütlerini gösterdiği bir örnek oldu.