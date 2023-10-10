‘Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Toplantısı’ Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen ‘Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Toplantısı’ Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu’nda gerçekleştirildi. Gerçekleşen toplantıya Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt, Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

“İl Göç İdaresi öğrencilerin yanında”

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Hande Tuzkan Yeşilyurt sunumunda Türkiye’de yasal olarak öğrenim görebilmek ve ikamet edebilmek için gerekli idari prosedürlerden bahsetti. İkamet izninin nereden ve nasıl yapılacağını aktaran Yeşilyurt, Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak bu süreçte öğrencilerin her zaman yanlarında olacaklarını da hatırlatarak Anadolu Üniversite yönetimiyle beraber ortak kararlaştırdıkları bir tarihte öğrenciler için bir bilgilendirme toplantısı yapacaklarını da aktararak sunumunu bitirdi.

“Anadolu Üniversitesinde iyi bir gelecek inşa edeceksiniz”

Uluslararası İlişkiler Birimi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul Gökçekuyu ise konuşmasında şunları aktardı:

“Kampüsümüzde, ailemizde sizleri görmekten çok mutluyum. Dünyanın dört bir yanından farklı diller, kültürler ve deneyimlerle geldiniz ama hepinizin ortak bir noktası var; öğrenmek ve kendinizi yetiştirmek için burada bulunuyorsunuz. Anadolu Üniversitesi özel bir üniversite. Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri. 1 milyonu aşan öğrenci eğitim görmekte. Üniversitemiz büyük bir okuldan fazlası. Bu okulda, iyi bir gelecek inşa edebilmeniz için Türkiye’nin en iyi profesörlerinden ders alma fırsatınız olacak. Yeni arkadaşlarla yeni deneyimler ve yeni hatıralar biriktireceksiniz.”

Toplantıda Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Biriminden Müsemme Mert Özdemir tarafından üniversite tanıtımı, kampüste yaşam hakkında bilgilendirme yapılırken Turizm Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Barış Seyhan “Eskişehir’de Yaşam Hakkında” başlıklı sunumunda Eskişehir’le alakalı bilgileri paylaştı.

Oryantasyon toplantısının devamında ise Türkçe Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Murat Sami Türker “Anadolu TÖMER”; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan Öğr. Gör. Halime Yörü; “İkinci Yuvanız Kütüphane”; Öğrenci İşleri Daire Başkanı Güven Tuncel “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Tanıtımı”; Uluslararası İlişkiler Birimi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze Alper “Değişim Programı” ve son olarak Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal; “Öğrenci Kulüpleri Tanıtımı” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.

’Uluslararası Öğrenci Oryantasyon Toplantısı’ kampüs turu ile sona erdi.