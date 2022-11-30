Malatya İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Söylemez görevini, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalın Aygün’e devir etti.

Malatya İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Söylemez görevini, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalın Aygün’e devir etti.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ile Prof. Dr. Nusret Akpolat, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve idari personel katıldı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek ve Prof. Dr. Nusret Akpolat İsmail Söylemez’e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni göreve başlayan Doç. Dr. Aygün’e başarılar diledi.

Söylemez, görevi devralan Aygün’e çiçek takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi. Aygün ise Söylemez’e yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek çiçek takdim etti.