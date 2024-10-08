Orman Genel Müdürlüğü, FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) ve Orman Mühendisleri Odası işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Güney ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı’ 8-11 Ekim tarihleri arasında Fethiye’de yapılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyor. 14 ayrı ülkeden orman ve odun dışı orman ürünleri alanında uzman kişilerin katılım sağladığı çalıştay 8-11 Ekim tarihleri arasında Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü Ömer Eşen Eğitim Merkezinde gerçekleştiriliyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çalıştayın koordinatörlüğünü yürüten önceki dönem Orman Genel Müdür Yardımcılarından OGM Başmüfettişi İsmail Belen, çalıştayın amacının odun dışı orman ürünleri konusunda ileriki süreçte FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından hazırlanacak rehbere katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, dünya karasal ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin yüzde 80’inden fazlasına ev sahipliği yapan ormanların, insanlığın yaşam destek sistemi olduğunu söyledi.

Çalıştaya ev sahipliği yapan Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür Muğla ve bölgesinin geniş orman varlığının yanında odun dışı ürünler bakımından da oldukça zengin oluğunu söyledi. Odun dışı ürünler konusunda uluslararası bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Ülküdür, “Bölge Müdürlüğümüzde odun dışı orman ürünleri alanında en çok defne, çam balı, kekik, çam fıstığı, ada çayı, sığla yağı ve keçiboynuzu türleri önde geliyor. Özellikle Çam Balı konusunda binlerce hektar basralı çam ormanlarına sahip bölgemizde 2013 yılında itibaren yürüttüğümüz çalışmalarda 29 adet Bal Ormanı oluşturduk. Bunun yanında yenilenen amenajman planlarında basralı alanlar ve bal ormanları üzerinde özel bir çalışma yürüttük. Yine Çam Balı üretim döneminde bölgemize gelen arıcılar için hayati bir öneme taşıyan püren bitkisinin envanteri yapılarak yaklaşım 30 bin hektar püren alanı tespit edildi. Ormancılık faaliyetlerimizle birlikte odun hammaddesi üretiminin yanında odun dışı orman ürünlerinin üretimini de önemsiyoruz. Çalıştayın ülke ve dünya ormancılığı için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Fethiye ve yöresinin turizm ve tarihi değerlerin yanında orman varlığı bakımından da zengin bir bölge olduğunu belirterek çalıştayın hayırlı olmasını diledi.

Uluslararası orman ürünleri çalıştayına 14 ülkeden uzmanlar katılıyor. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Ermenistan, Gürcistan, Karadağ, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Moldova, Özbekistan, Sırbistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan gelen uzman ekipler odun dışı orman ürünleri konularında sunumlar gerçekleştirecek. Çalıştayda sunulan ülke raporları, arazi incelemesinden elde edilen bilgiler derlenerek “Güney ve Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kafkasya Bölgesel Odun Dışı Orman Ürünleri Değer Zincirleri ve Pazara Ulaşım Rehberi” hazırlanacak, çıktılar katılımcı ülkelerle paylaşılacak.

Çalıştayın açılışına Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Orman Genel Müdürlüğünü temsilen OGM Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanı Özgür Balcı, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, Türkiye Arı Yetiştiricileri Başkanı Ziya Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Çetin Akkaya, Fethiye Orman İşletme Müdürü Hakan Duman ile odun dışı ürünler alanında üretim yapan şahıs ve sektör temsilcileri katıldı.