Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin de paydaşları arasında yer aldığı Niğde Tarım Konseyi (NİTAK) koordinasyonunda 2-5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ’Uluslararası Niğde Elma Fuarı’nın Yürütme Kurulu Toplantısı üniversite senato salonunda gerçekleştirildi.

Üniversite Rektörü ve NİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu’nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıya, Niğde Valisi Mustafa Koç, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamdi Doğan, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ve NİTAK Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Emin Çalışkan, Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Uyanık, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan ve fuarın organizasyonunu yapan Atlas Fuarcılık yetkilisi Fevzi Atasagun katıldı. Niğde Valisi Mustafa Koç’un başkanlık yaptığı toplantıda fuar hakkında bilgi veren Üniversite Rektörü ve NİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu, elmanın Niğde’nin ekonomisi için çok önemli bir katma değer ürünü olduğunu vurgulayarak düzenlenecek olan Uluslararası Elma Fuarı’nın bu alanda İtalya’nın Bolzano kentinde düzenlenen Interpoma fuarından sonra dünyadaki ikinci fuar olacağını ifade etti. Rektör Uslu ayrıca bu fuarın şehrin tanıtımı için çok büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Fuar yetkilisi Fevzi Atasagun ise fuar organizasyonuyla ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Yürütme Kurulu Üyeleri de yapılan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundular ve yapılması gereken çalışmalar hakkında öneriler sundu. Toplantı; günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.