Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi, Cizre Kaymakamlığı ve Cizre Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen 2’inci Uluslararası Molla Ahmed El-Cezeri Sempozyumu değerlendirme ve kapanışı yapıldı. Sempozyumun birinci gününde gerçekleştirilen üç oturumun ardından ikinci gününde de dört oturum gerçekleştirildi.

Değerlendirme ve kapanış oturumu Cumhurbaşkanı danışmanı Gülşen Orhan, Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nazlı Demir, Prof. Dr. M. Nesim Doru katılımı ile yapıldı.

Kapanış oturumunda konuşan Gülşen Orhan, muazzam ve muhteşem şekilde organize edilen sempozyumun hayırlı olmasını diledi.

Molla Ahmet El-Cezeri Sempozyumu kapanış oturumu sonrası şiir ve kaside yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi. Sempozyuma katılım gösteren akademisyenlere ilçe kaymakamı tarafından katılım belgeleri takdim edilerek, katkı ve katılımları için teşekkür edildi.

Sempozyumun 2’inci gününde katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekildi. Akşam 20.00’da yapılan şiir ve ilahi dinletisi ile sempozyum son buldu.