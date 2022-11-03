Moda dünyasının dev ismi Cafer Andıç, dünyada bir ilke imza atarak mor bir halı üzerinde boy gösterecek birbirinden güzel 50 modelden oluşan dev bir podyumda moda severlere adeta moda şov gösterisi sunacak.

Moda dünyasının dev ismi Cafer Andıç, dünyada bir ilke imza atarak mor bir halı üzerinde boy gösterecek birbirinden güzel 50 modelden oluşan dev bir podyumda moda severlere adeta moda şov gösterisi sunacak.

Dünya çapındaki defilelerinin bir örneğini Türkiye’de ilk defa lavanta bahçelerinde sergileyen uluslararası modacı Cafer Andıç, 50 model, 20 top model, 5 down sendromlu, 5 epilepsi hastası, 5 kimsesizler yurdunda yetişmiş ve içinde sanat aşkını taşıyan model olma hayalini kuran kadınlara yer vererek moda dünyasında bir ilke imza atacak. Uluslararası modacı Cafer Andıç, İstanbul Sarıyer’de deniz kenarında farklı bir konseptle dev bir platformda hiçbir sponsorluk anlaşması kabul etmeyerek kendi markasından yepyeni trend ürünlerden oluşturacağı defilede aynı zamanda sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde de bütün dünyaya moda aşkının engel tanımadığını gösterecek.