Menemen Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Şehir Parkı’nda düzenlenen ödül töreniyle unutulmaz bir finale imza attı. Dünyanın ve Türkiye’nin çömlek ustalarının görkemli eserlerinin birbirleriyle yarıştığı final gecesinde dereceye girenlere ödüllerini, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan verdi.

Menemen Belediyesinin ilkini düzenlediği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Şehir Parkı’nda düzenlenen ödül töreniyle unutulmaz bir finale imza attı. Dünyanın ve Türkiye’nin çömlek ustalarının görkemli eserlerinin birbirleriyle yarıştığı final gecesinde dereceye girenlere ödüllerini, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan verdi.

İtalya’nın onur konuğu, konuk şehirlerin ‘Kadın ve Çömlek’ temasıyla Aydın, Manisa ve Eskişehir’in olduğu Menemen Belediyesi 1. Uluslararası Çömlek Festivali, Menemen Şehir Parkı’nda düzenlenen görkemli ödül töreninin ardından sona erdi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, gün boyunca fuar alanındaki tüm stantları tek tek gezerek, katılımcılarla sohbet etti. Satışa sunulan el emeği ürünler hakkında bilgi alan Pehlivan, çocukların ve katılımcıların ilgi odağı oldu. Festivalin workshop etkinlikleri, çocuk atölyeleri, mahalle ve belediye stantları da dikkat çekerken, 18 ülkeden yüz çömlekçinin katıldığı Hünerli Eller Çömlek Yarışması da rekabete, dostluğa ve dikkat çeken görüntülere sahne oldu.

Unutulmaz final

Yarışmanın bitişinde özel Hey Müzik Grubu sahne alırken, konserin ardından ödül törenine geçildi. Ödül ve kapanış törenine AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu, İzmir Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Tayyip Taslak, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Yurt içi ve yurt dışından Menemen’e gelerek iki gün boyunca çalışmalara not veren 16 jüri üyesine plaket ve hediye takdimini Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan yaptı.

Hünerli Eller Çömlek Yarışmasının Ustalar Teknik Dal 1’si Ayhan İde, 2.’si Oktay İde, 3.’sü ise Ali Hikmet Koç oldu. Ustalar Estetik Dal 1.’si Karya Yıldız, 2.’si Veysi Polat ve 3.’lüğü ise Allipo Taumelli ve Oktay İde paylaştı. Amatör Estetik Dalın 1.’si Ülkü Bursa, 2.’si Ahmet Özer, 3.’sü ise Doğukan Demir oldu. Ödüllerini protokol üyelerinden olan çömlek ustaları, festival için teşekkür etti.

Pehlivan’dan teşekkür vurgusu

Festivalin ödül töreninde konuşan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “6 bin yıldır çömlekçiliğin yaşam alanı olan Menemenimizde, dünyaca ünlü çömlek ustalarını ve siz kıymetli misafirlerimizi güzel ilçemizde ağırlamaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimiz çerçevesinde kıymetli akademisyenlerimiz iki gün boyunca geçmişten günümüze süregelen çömlek ve insan konulu yolculuğa ışık tutarken, ömrünü toprağa adayan çömlek ustalarımız da çömlek yarışmasında dünyanın en güzel eserlerini yapmak için birbirleriyle yarıştı. Hünerli Eller Menemen Çömlek Yarışmasında elbette dereceye girenler oldu; ama bence kazanan çömlekçilik sektörü oldu. Festivalimizin tıpkı çömlekçiliğimiz gibi, geliştirilerek kuşaktan kuşağa ulaştırılmasını sağlamak en büyük dileğimiz” diye konuştu.

Pehlivan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yarışmamıza katılan değerli ustalarımıza, varlıklarıyla bizleri onurlandıran kıymetli jürilerimize ve akademisyenlerimize çok ama çok teşekkür ediyorum. Tüm yarışmacılarımızı da canı gönülden kutluyorum. Festivalimize renk katan kıymetli sanatçılarımıza ve gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bu güzel organizasyonu başarıyla gerçekleştiren belediye emekçilerimize sunmak istiyorum. Hepimizin emeğine sağlık. Biz festivalim yapalım dedik, siz katılımcıların ve tüm destek verenlerimizin sayenizde karnavala dönüştü” diye konuştu.

Ödül töreninin ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Yurt dışından gelen misafirler, söylenen şarkılara dans ederek eşlik ederken festival adeta karnaval havasında sona erdi.