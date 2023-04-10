Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas’ın Kapıkırı mahallesinde ‘4’üncü Uluslararası Latmos Maratonu’ düzenlendi.

Türkiye’nin yüzde yüz keçi parkuru olarak bilinen ve bu yıl ‘Harikalar Diyarı’nda Koş’ sloganıyla gerçekleştirilen yarışlara Türkiye ve 6 farklı ülkeden 420 sporcu katıldı. 10-17-26-45 kilometrelik 4 kategoride yarışan sporcular Latmos’u koşarak keşfettiler.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu startında yaptığı konuşmada farklı coğrafyalardan gelen sporcuların Muğla’nın güzelliklerini bu maratonla keşfettiklerini, birlik beraberlikle sevgiyi, umudu çoğalttıklarını söyledi. Başkan Gürün; “Muğla gibi eşsiz bir coğrafyada bu güzel etkinliğin yapılması bizlere de keyif veriyor. Bu yıl 6 ülkeden, ülkemizin 29 ilinden sporseverleri Muğla’mızda ağırlıyoruz. Toplam 420 sporcu Muğla’mızı sporla keşfedecek. Birlik, beraberlik ve dayanışmaya çok önemli katkı yapıyorsunuz. Cumhuriyetimizin 2.yüzyılında sevgimizi çoğaltacak, umutla yarınlara birlikte yürüyeceğiz” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 4’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’nda derece girenler şu şekilde oluştu;

10 kilometre erkeklerde Mehmet Aydıngör, 10 kilometre kadınlarda Fatma Taş, 17 kilometre erkek genel klasman Aykut Kırsay, 17 kilometre 40 yaş altında Ege Yiğit Şen, 17 kilometre 40-49 yaş arası Bora Sezen birinci oldu.

17 kilometre 50 yaş üstünde Yılmaz Karabulut, 17 kilometre kadın genel klasman Dudu Erol, 17 kilometre 40 yaş altı klasman Nazlı Sarıkabak, 17 kilometre 40-49 yaş arası Yelin Moral Taner, 17 kilometre 50 yaş üstü Hamide Gönen birinci oldu.

26 kilometre erkek genel klasmanda Mehmet Osman Döner, 26 kilometre 40 yaş altı klasmanda Ahmet Erdem Çakır, 26 kilometre 40-49 yaş arası Cihan Bilge, 26 kilometre 50 yaş üstü Serkan Yıldız, 26 kilometre kadın genel klasmanda Gülşah Mıyasaoğlu Tülek birinci oldu.

26 kilometre 40 yaş altı klasmanda Rümeysa Kayıkçı, 26 kilometre 40-49 yaş arası Hatice Aydın, 26 kilometre 60 yaş üstünde Ayşegül Övünç, 45 kilometre erkek genel klasmanda Oğuzhan Emre Singer, 45 kilometre 40 yaş altında Umut Erdal, 45 kilometre 40-49 yaş Süha Akman birinci oldu.

45 kilometre 50 yaş üstünde Mehmet Burak Babaç, 45 kilometre genel klasmanda Emine Öğür,

45 kilometre 40 yaş altında Meltem Demir, 45 kilometre 40-49 yaşta Elena Polyakova Kırık, 45 kilometre 50 yaş üstünde Gözde Gür birinci geldi.