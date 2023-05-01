Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, GESAM Uluslararası / Kuzey Makedonya Türk Sanatçıları Sergisi’nde Türkiye’den 107, Adana’dan ise 5 sanatçının eserleri ile yer alacağını söyledi.

GESAM Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, 8-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek sergiye kendisiyle birlikte üyeleri Aleksander Raynham, Fatma Akyüz Güher, Güneş Akçay ile Türkiye’yi ve Adana’yı eserlerle yurt dışında temsil edeceklerini kaydetti.

Uluslararası Balkan Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü GESAM’ın birlikte açacağı sergiye GESAM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Altıntaş’ın organizasyonu ve katkılarıyla K.Nezih Demirtepe’nin koordinasyonuyla gerçekleştirilecek olan GESAM Uluslararası / Kuzey Makedonya Türk Sanatçıları Sergisi 8 - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında Uluslararası Balkan Üniversitesi Sergi Salonu Üsküp/Kuzey Makedonya’da sanatseverlerin ziyaretine açılacağını kaydeden Doğan, şunları söyledi:

“Evrensel bir dil ve birleştirici özelliğin unsurlarından biri olan sanat, uluslararası arenada kendini en iyi ifade etme biçimi ve ortak dilidir. Eğlenirken düşündüren, düşünürken eğiten ve hayatı daha yaşanır bir hale getiren sanat, yaşamımızın temel taşlarından biridir. Türkiye genelinde 107 GESAM üyesinin katılacağı Uluslararası Kuzey Makedonya Türk Sanatçılar Sergisine GESAM Adana Şubesi üyesi 5 sanatçının Adanamızı eserlerimizle yurt dışında temsil etmekten onur ve gurur duyduğumuzu belirtmek isteriz. Uluslararası platformlarda yer almak istiyorsak devlet politikaları sanata ve sanatçıya daha fazla değer ve destek vermelidir.”

Doğan, daha önce de Türk Makedon Dostluk Derneği’nin daveti üzerine Türk Makedon Dostluk Derneği etkinlikleri içerisinde eserlerinin bir hafta süreyle sergilenmesi ve Makedonya halkı tarafından değer görmesinin kendisini oldukça memnun ettiğini kaydederek, Makedonya halkına sanata verdikleri değerden dolayı teşekkür etti.