Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile koruma altında bulunan Mersin’in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası, Taşucu Mahallesi Çavuşbucağı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Silifke Şefliği ekipleri sevk edildi. Bataklık arazi nedeniyle müdahale edilemeyen yangının çevreye yayılmaması için ekipler nöbet tutuyor. Olumsuz arazi şartları nedeniyle belirli bölgelerde söndürme çalışmaları, sabaha kadar devam edecek.