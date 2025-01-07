Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, dünyada hotel ekipmanları sektörünün hızla geliştiğini ve 420 milyar euro ticaret kapasitesine ulaştığını belirtti.

35. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (Hotel Equpment) Anfaş Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan ATSO Başkanı Yusuf Hacısüleyman, fuarın 35 yıllık geçmişiyle sektöre yön veren bir platform olarak Türkiye’nin turizm ve otelcilik sektörünün en güçlü vitrinlerinden biri olma özelliği taşıdığını söyledi. Bu yıl fuarın, 200’ün üzerinde katılımcı firmayı, yurt içinden 70 ilden ve yurt dışından 50’yi aşkın ülkeden gelen 25 binden fazla profesyonel ziyaretçiyle buluşturmayı hedeflediğini ifade eden Hacısüleyman, şunları kaydetti.

‘’Fuar kapsamında; sektördeki en yeni teknolojiler, sürdürülebilir çözümler ve inovasyon odaklı ürünler tanıtılırken, aynı zamanda iş dünyası için güçlü iş birliklerinin temelleri atılacaktır. Antalya, turizmde bir dünya markası olmanın yanı sıra, uluslararası fuarlar ve etkinliklerle de adından söz ettiren bir şehir konumuna gelmiştir. Anfaş Hotel Equipment Fuarı, Antalya’nın bu vizyonunu güçlendiren, yerel üreticilerle global markaları bir araya getirerek ticari sınırları genişleten ve uluslararası arenada şehrimizi temsil eden bir buluşma noktasıdır.’’

Hotel ekipmanları sektörü 420 milyar euroya ulaştı

Fuarın, turizme katkı sağlayan ve sektöre yön veren otel ekipmanlarına odaklanarak, Antalya’nın turizm potansiyelini daha da yükseltmeyi hedeflediğine dikkat çeken Hacısüleyman, şöyle devam etti:

‘’Her yıl 1,8 milyon girişimci ve milyonlarca müşteriyi kendine çeken 420 milyar euro büyüklüğe ulaşan HORECA sektörü, tüm dünyada kapasitesini hızla artırmaktadır. Turizmin farklı sektörleri beslediği bir gerçektir. Bu sadece konaklama sektörünü değil, aynı zamanda yerel tedarikçileri, hizmet sektörünü ve daha birçok alt sektörü etkilemektedir. Fuarlar, sadece ticaret ve tanıtım platformları değil; bilgi paylaşımının, yeniliklerin ve iş birliğinin en önemli merkezleridir. 35. Anfaş Hotel Equipment Fuarı, otel ve ağırlama ekipmanları sektöründeki son trendleri, teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilirlik odaklı çözümleri bir araya getirerek, sektör profesyonellerine eşsiz bir deneyim sunmaktadır.’’ Anfaş Başkanı Ali Bıdı da Anfaş’ın Türkiye’nin gözbebeği fuar merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan ve TMMOB İç Mimarlar Odası Genel başkanı Emrah Kaymak’ın da katıldığı açılışta son olarak söz alan Hotel Equipment TT GLOBAL Fuar Direktörü Hakan Arslan ise fuarın, Türkiye genelinde otel, restoran ve kafeterya sektörüne hizmet eden firmaları bir araya getirdiğini söyledi. Arslan, ‘’40 bin metrekarelik alanda düzenlediğimiz fuarda, 1,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefliyoruz’’ dedi.

Fuar 9 Ocak’a kadar açık kalacak.