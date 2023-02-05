Konyaaltı Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Kısa Film Festivali sinemaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Festival, hafta sonu yapılan film gösterimleri, atölye çalışmaları ve söyleşiler ile sona erdi.

Konyaaltı Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Kısa Film Festivali sinemaseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Festival, hafta sonu yapılan film gösterimleri, atölye çalışmaları ve söyleşiler ile sona erdi.

Konyaaltı Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği Uluslararası Kısa Film Festivali 120 film gösterimi, atölye çalışmaları ve söyleşiler ile gerçekleşti. Festivale 100 farklı ülkeden 2 bin film başvurusu yapıldı. Jüri üyelerinin seçtiği 120 kısa film sinemaseverler ile buluşurken, etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanında da katılım oldu. Özellikle genç sinema yönetmenleri için bir fırsat olan festival savaş, eşitlik, iklim değişikliği birçok evrensel konuda yapılan filmler izleyicinin beğenisine sunuldu.

Sinema yönetmeni Özgür Sevimli, sinema-dizi oyuncusu Haluk Cömert, senarist-sinemacı, yazar Burak Görel ve gazeteci Ünsal Ünlü’nün katılımı ile söyleşiler gerçekleştirdi. Düzenlenen söyleşilerde vatandaşlar, sinema sektörü ile ilgili merak ettiği soruları sorma fırsat yakaladı. Ayrıca genç yetenekler için de film atölyeleri hazırlandı.

“Hem ülkemizde hem de uluslararası anlamda çok yoğun ilgi gördü”

Sinemanın, sanatsal bir yapısının olmasının yanı sıra bir toplumun kültürünün, geleneklerinin ve günlük yaşamının dışa vurumu olduğunu belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, diğer toplumların evrensel bazı kavramları nasıl ele aldığını Antalyalılar ile buluşturmak istediklerini ifade etti. Aynı zamanda sinema sektörüne katkı sağlamak için de böyle bir festival yaptıklarını kaydeden Başkan Esen, “Festivalimiz dolu dolu geçti. Sinemaseverler, farklı kültürlerin toplumsal konulara bakış açısını görme şansı yakaladı. Bunun yanında sektöre yeni başlayan gençlerimiz için de uygulamalı bir kurs gibi oldu. Ayrıca bu yıl ilkini düzenlememize rağmen hem ülkemizde hem de uluslararası anlamda çok yoğun ilgi gördü” şeklinde konuştu.