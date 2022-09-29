Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından 6 bin Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcunun katılacağı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından ikincisi düzenlenecek olan ve Türkiye’nin dört bir yanından 6 bin Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcunun katılacağı Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın 150. Yılda 150 Projesi çerçevesinde geçen yıl ‘Kültepe’ temasıyla ilki düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu, bu yıl ‘Erciyes’ temasıyla 9 Ekim 2022 Pazar günü gerçekleşecek.

Yoğun ilgi gören ve 30 Eylül Cuma günü kayıtları sona erecek olan yarı maratona Türkiye’nin dört bir yanından 6 bin Türk sporcunun yanı sıra 15 ülkeden 120 yabancı sporcu katılım sağlayacak. Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek uluslararası yarı maratonda, Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler de düzenlenecek. Aktivite ve eğlence dolu maraton, sporun yanı sıra kadim kentin tanıtımına da katkı sağlayacak.

“Bir Maratondan Daha Fazlası” sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu için son bir hafta kala, 2 Ekim 2022 Pazar Günü saat 19.00’da tarihi Kayseri Kalesi içerisinde Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecek. Düzenlenecek olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Tanıtım Toplantısı’nda “koşucu tişörtleri, çanta, kupa, madalya, 21K/10K/Halk Koşusu parkurları, parkur güzergâhında bulunan eğlence, destek ve enerji noktalarının yanı sıra maraton ödülleri” hakkında bilgilendirmeler yapılacak.

‘Bir Maratondan Daha Fazlası’ sloganı ve ‘Erciyes’ temasıyla düzenlenecek Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşulacak. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’na kayıtlar www.kayseriyarimaratonu.com internet sitesi üzerinden alınırken, maratonla ilgili detaylı bilgiye de siteden ulaşılabiliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yıl şehrin kültürel değerlerini maraton teması olarak belirleyerek, kentin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı, profesyonel ve amatör koşucuları bir araya getirerek aktivite ve spor dolu bir organizasyonla katılımcılara doğal ve kültürel mirasın keşfettirilmesini amaçlıyor.