Öğrencilerini, akademik eğitimlerinin yanında kariyer planlamalarında da yalnız bırakmayan Uşak Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Sağlık, Estetik, Medikal Uluslararası Kariyer Fuarı” düzenleme kurulunda yer alıyor.

Öğrencilerini, akademik eğitimlerinin yanında kariyer planlamalarında da yalnız bırakmayan Uşak Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda 17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Sağlık, Estetik, Medikal Uluslararası Kariyer Fuarı” düzenleme kurulunda yer alıyor.

Uşak Üniversitesi 17-18 Şubat 2023 tarihlerinde İzmir’de gerçekleşecek olan “Sağlık, Estetik ve Medikal Uluslararası Kariyer Fuarı”nın paydaşlarından biri oldu. Birçok paydaş üniversitenin dahil olduğu ve Uşak Üniversitesi ortaklığında yapılacak olan “Sağlık, Estetik ve Medikal Uluslararası Kariyer Fuarı” öğrenciler ve akademisyenleri; sağlık, estetik ve medikal sektörlerinin ulusal ve küresel firmaları ile buluşturacak. Fuar öncesi icra heyetini oluşturan rektörlerle birlikte Ege Üniversitesi’nde gerçekleşen toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Savaş, “Sağlık, Estetik ve Medikal Uluslararası Kariyer Fuarı”nın hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Fuarın gerçekleştireceği alanda incelemelerde bulunan fuar icra heyeti; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’i de ziyaret ederek fuar hazırlıkları hakkında bilgi alışverişinde bulundular.

Rektör Prof. Dr. Savaş fuarla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerine iş/staj imkanları konusunda rehber olan Uşak Üniversitesi’nin, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve medikal alandaki diğer programlarıyla, ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık çalışanlarını yetiştirmekte olduğunu söyleyerek, “Bu alanda eğitim veren akademisyenlerimiz ve öğrenim gören öğrencilerimiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Sağlık Bakanlığı iş birliğinde bölgemizin önde gelen üniversiteleriyle birlikte gerçekleştireceğimiz bu fuar aracılığı ile sağlık, estetik ve medikal sektörlerinin ulusal ve uluslararası firmalarıyla buluşacaklar. Akademisyenlerimiz firmalar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunurken öğrencilerimiz de staj ve iş imkanı bulacaklar. Böyle bir olanağı bize sağlayan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’ne ve Sağlık Bakanlığı’na çok teşekkür ederiz” dedi.