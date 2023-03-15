Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı. 33 ülkeden, 348 sanatçının 682 eseriyle katıldığı yarışmanın 1’ncisi Çin’den, 2’nci ve 3’ncüsü ise Ukrayna’dan seçildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı. Bu yıl teması “Sağlıklı Yaşam ve Spor” olarak belirlenen yarışmaya 33 ülkeden, amatör ve profesyonel 348 sanatçı 682 eseri ile katıldı. Geçen hafta sonu Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli’nin bulunduğu tarihi Merzeci Evi’nde toplanan jüri üyeleri eserleri değerlendirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Arif Duru, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Samet Başer, karikatürist Şevket Yalaz, Savaş Ünlü, Mehmet Selçuk, Abdülkadir Uslu, Altan Özeskici, Ali Şur ve Kübra Deligöz’den oluşan jüri eserleri tek tek inceleyerek dereceye girenleri belirledi.

Ödül töreni ve sergi 5 Mayıs’ta

Yarışmanın 18 yaş üstü kategorisinde Çin’den Liu Qiang’in eseri birinci seçilirken, Ukrayna’dan Oleksiy Kustovsky’nin eseri ikinci, yine Ukrayna’dan Vladimir Kazanevsky’nin eseri ise 3. oldu. Mansiyon ödüllerini ise sırasıyla İstanbul’dan Nuhsal Işıl ve Musa Gümüş ve İzmir’den Cemalettin Güzeloğlu aldı. 18 yaş altı mansiyon ödüllerini ise sırasıyla Sinop’tan Furkan Aytur ve Zeliha Nur Maviş ile İzmir’den Ceylan Figen almaya hak kazandı. Yarışmanın ödül töreni ve sergisinin 5 Mayıs 2023 Cuma günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda yapılacağı kaydedildi. Öte yandan jüri üyesi ünlü karikatüristler burada Denizlili karikatür tutkunları ile bir araya gelerek bir söyleşi gerçekleşirdi. İş ve sanat hayatlarından kesitler anlatan karikatüristler gençlere portre çizim eğitimi de verdi.

İlk tebrik Başkan Zolan’dan

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üçüncü kez düzenledikleri Uluslararası Karikatür Yarışması’na yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Yarışmaya Türkiye ile birlikte 33 ülkeden 348 katılımcının eser gönderdiğini kaydeden Başkan Zolan, "Her bir yarışmacımız, birbirinden güzel eserleri ile sağlıklı yaşam ve spor temasına dikkat çekti ve bu konuda hazırladıkları eserlerle farkındalık oluşturdu. Yarışmamıza eser gönderen tüm katılımcılara teşekkür ediyor, dereceye giren sanatçıları yürekten tebrik ediyorum. İnşallah eserleri 5 Mayıs’ta beğeniye sunacağız" dedi.