Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü yapılan Uluslararası Karikatür yarışmasında dereceye giren karikatüristlerin ödülleri verildi.

2013 yılında ulusal ödül olarak başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Karikatür yarışması ödülleri son dört yıldır uluslararası alanda verilmeye başlandı. Her yıl vefat eden ünlü bir karikatürist adına özel ödül verilirken, bu yıl 2004 yılında vefat eden karikatürist Necati Abacı adına özel ödül düzenlendi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Karikatür Yarışması’nın bu yıl teması ‘Eğitim’ olarak belirlendi. Yarışmaya 65 ülkeden 412 yarışmacı katılırken, karikatür sanatçıları tarafından Bin 324 eser gönderildi. Yarışmaya en çok katılım gösteren ülkeler sıralamasında İran, Türkiye, Çin ve Poloya olurken, bu yılın 1’incilik ödülüne İran’dan Ali Rastroo aldı.

Törende konuşan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinlikler Muğla’nın tanıtımına katkı koyduğu gibi, kültür ve sanat yolunda markalaşmasına önemli bir yol açıyor. Uluslararası karikatür yarışması, su teması ile başladı, arkasından iklim değişikliğine vurgu yaptı, bir sonraki yıl ise dünyayı tehdit eden yangın temasıyla devam etti. Bu yıl da evrensel sorunlardan birisi olan eğitim teması ile farkındalık oluşturdu. Bu yarışma evrensel temalarıyla ülke sınırlarının dışına çıktı, uluslararası bir boyut kazandı” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, her geçen yıl yarışmaya ülke ve eser bazında katılımın artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Gürün, “2013 yılında ulusal bir yarışma olarak başladık. Son dört yıldır uluslararası bir yarışmaya dönüştürdük. Bu seneki katılım 65 ülke, 412 yarışmacı ve Bin 324 eser. Bu oldukça yüksek bir rakam. Bu buradaki yarışmanın ciddiyetine olan güveni de ortaya koyuyor. Bundan sonraki yıllarda da bu güveni arttırarak farklı şekillere büründürüp biraz daha farklı etkinlikler yapacağız. Muğla üç ayak üzerinde yürümesi lazım. Turizm, tarım ve hayvancılık, üçüncüsü de kültür. Muğla’yı bu üç ayak üzerinde geleceğe taşımamız gerekiyor. Kültür ve sanat olarak bu coğrafya, bütün tarihi geçmişine baktığımızda çok önemli serlere ve önemli kişilere sahip. Biz sanatımızı da kültürümüzü de geliştirerek geleceğe taşıyıp, Muğla’yı Akdeniz’in bir yıldızı haline getirmemiz gerekiyor. Ödül alan almayan herkese teşekkür ediyorum. Bizim için en büyük ödül bu yarışmamıza gösterilen ilgidir” dedi.

18 yaş altı ödüllerin yanında Necati Abacı Özel ödülünü vefat eden ünlü karikatüristin oğlu verdi, Mansiyon ödüllerini Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş verirken, yarışmanın üçüncüsü Belçika’dan Luc Vernimmen ve ikincisi Kazakistan’dan Galym Boranbayev videolu mesaj gönderdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılı ‘eğitim’ konulu Uluslararası Karikatür Yarışmasının birincisi İran’dan Ali Rastroo ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün elinden aldı. Ödül töreni sonrası gönderilen ve sergilenen eserler gezildi.