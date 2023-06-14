Altınordu Samsun Futbol Okulu tarafından düzenlenen “Uluslararası Karadeniz Kral Kupası"nda Gürcistan temsilcisi Torpedo Kutaisi 1. oldu.

Yurt dışından 4, Samsun’dan 6 takımın katılımıyla 2 gün boyunca şenlik havasında geçen turnuvada çocuklar, velileri ile birlikte doyasıya eğlendi. Turnuvayı organize eden Altınordu Samsun Futbol Okulu sorumlusu Doğan Mermer, “Bu tarz turnuvalar sporun evrensel ve birleştirici gücünü çocuklara öğretmek için çok büyük bir fırsattır” dedi.

Turnuvanın şehrin ekonomisine ve tanıtımına da katkı sağladığını söyleyen Mermer, yakın zamanda daha fazla ülkeden, daha çok takım ve sporcuyla bu turnuvanın ikincisini düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Karadeniz Kral Kupası’nda 1. Torpedo Kutaisi, 2. Dynamo Batum, 3. Poti, 4. Altınordu Samsun Futbol Okulu oldu.