Samsun’un Bafra ilçesinde 5.’si düzenlenen "Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali" renkli görüntülerle başladı. 5 gün sürecek olan festival için gelen vatandaşlar kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra kamp alanına yerleşti.

Festival boyunca su sporları, decathlon spor aktiviteleri, yamaç paraşütü, ödüllü bisiklet yarışması, dağcılık, yamaç paraşütü akrobasi gösterileri, yelken kanat hedef şampiyonası, doğa yürüyüşü, tandem ve simge uçuşları ve kaya tırmanışları gibi birçok aktivitenin yapılacağı festivalde gece de konserler yer alacak. Festivalin ilk gününde yamaç paraşütçüleri gök yüzünü şenlendirdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden uçmak için gelen pilotlar Kapıkaya’ya hayran kaldılar.

Saksafonu ile kamp alanına neşe katan Bafra Delta Kanat Kulübü üyesi ve yarışma hakemi Hüseyin Cezairli, “Gecen sene ve bu sene ikinci defa hedef yarışması olacak. Delta Kanat Türkiye Şampiyonası olacak. Onun için burada konuşlandık. Yarından itibaren hava faaliyetleri başlıyor. Daha önce doğa için bir organizasyon vardı , doğamızı temiz tutalım diye, havada uçarken telli turnamı çalmıştım" dedi.

Deneme uçuşları yapan yamaç paraşütçüleri Kapıkaya’nın doğasına hayran kaldılar. Muğla Milas Ören Doğa Sporları Kulübünde yamaç paraşütü ve doğa sporları yapan Zaim Cemal Altay, “Tandem pilotuyum aynı zamanda 2 kişi taşıma lisanslıyım. Güzel bir yer burası. İlk defa geliyorum. Muhteşem bir yer. Uçuş da yapıyor arkadaşlar, sadece yamaç paraşütü değil, her şeyi güzel buranın. Festival bittikten sonrada biraz daha kalıp keyif yapmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Yamaç Paraşütü Kapıkaya Festivali Koordinatörü Reşat Korkmaz, “Yaklaşık 15 yıldır bu sporu yapıyorum. Güzel bir şey, bırakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun’da yaşayan bölge pilotlarından Arif Kırlangıç, “Gazi Devlet Hastanesinde elektrik teknisyeni olarak çalışıyorum, hobi olarak da paraşüt sporunu ekip arkadaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Geçen sene paraşüt kalkış alanı sorumlusu bendim. Gelen arkadaşlara elimizden yardımcı olmaya çalışıyoruz bölge pilotları olarak. Bu bölgede her senede uçuyorum. Kapıkaya bölgesi hem doğa içerisinde oluşu hem de ırmak manzarası ile çok güzel görseli var buranın. Paraşüt anlamında da bizim yelken bandı olarak adlandırdığımız bu tepe sırt çok güzel ,uzun sürelerce uçuşa olanak sağlıyor. Buradan kalkıp 2 saat, 3 saat havanın güzel olduğu günlerde uçuş yapılabilir. O yüzden burayı Karadeniz’in en önemli uçuş yerlerinden birisi olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Çorum Osmancık’tan gelen Ali Karanoğlu ise şunları söyledi:

"Güzel bir festival, festival dediler koşarak geldik. Uçmayı seviyoruz, nerede olursa uçarız. Yaklaşık 5 yıldır uçuyorum. Bize uçuş var dediler geldik. Kapıkaya her anlamda güzel , nasıl güzel , su sporları, dağcılık, uçuş, kamp, yani her şeyi içerisinde barındıran bir yer olduğu için çok güzel bir yer.”

Serpil Kıran da, “İzmir Olypos Dağcılık ve Yamaç Paraşütü Grubundan buraya katılıyorum. Bu bölgeye ilk kes geliyorum ve uçuyorum. Çok güzel, doğası muhteşem, pek çok spora da sahiplik ediyor. Yamaç paraşütünü burada yapmakta çok güzel. İlk kes uçtum şu an ilk kes olmasının tedirginliği vardı, daha uçuş yapacağız" açıklamasında bulundu.