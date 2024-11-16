DÜZCE (İHA) – Düzce’nin Üçgöller Turizm Destinasyon projesi çerçevesinde Yaylagöl’de devam eden uluslararası kamp merkezinde ki son çalışmaları Vali Selçuk Aslan ve beraberinde kiler inceledi.

Düzce’nin turizm alanında dikkat çeken bölgelerinden birisi olan Kaynaşlı’da bulunan Yaylagöl’de Yeşilay tarafından uluslararası kamp merkezi yapımı devam ediyor. Bölgenin turizmde dikkat çekici yapısının da ön planda olacağı düşünülerek Üçgöller turizm destinasyon projesinde ki son çalışmaları Vali Selçuk Aslan inceledi. Bölgeye giderek İl Özel idaresi tarafından inşası devam eden uluslararası Kamp merkezinde ki çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini gören Selçuk Aslan, çalışmalarda bulunanlara teşekkürlerini ileterek kolaylıklar diledi.