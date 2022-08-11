Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda başladı.

Türkiye Satranç Federasyonu işbirliği ile gerçekleştirilen Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, Fatih Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Çağdaş Yaşam Spor Salonu’nda başladı.

22 ülkeden 45 unvan sahibi, 65’ten fazla yabancı, binden fazla sporcunun katılımıyla bir rekora imza adan Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, Türkiye’de yapılan uluslararası satranç turnuvaları arasında en yüksek katılıma sahip turnuva olma özelliğini kazandı. Yarışmacıların 14 Ağustos’a kadar çekişmeli yarışlarla galibiyet mücadelesi vereceği turnuva, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan’ın katıldığı açılış programıyla başladı. Sporun barış ve kardeşliğe, insanı iyileştiren, geliştiren işlevine gönülden inanmış biri olarak bu güzel etkinliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Turan, “Turnuvamız bu yıl rekor sayıda katılımcıyla gerçekleşiyor. 21 ülkeden bin civarında sporcuyu Fatih’te ağırlıyoruz. Katılımcılarımız arasında dünya genelinde büyük başarılar elde etmiş önemli satranç üstatları da bulunuyor. Ülkemizde son yıllarda satranca ilginin artması, özellikle gençlerimiz arasında rağbet görmesi, takımlar halinde uluslararası turnuvalardan önemli başarılar elde etmeleri sevindirici ve gurur verici bir gelişme” dedi.

“Gençlerimizin sağlıklı gelişmelerine özen gösteriyoruz”

Fatih Belediyesi olarak gençlerin gelişimine, fiziksel, ruhsal, zihinsel açıdan sağlıklı yetişmelerine özen gösterdiklerine değinen Başkan Turan, “İlçemize üç yılda tam donanımlı birçok spor merkezi kazandırdık. Fatih Belediyesi olarak belediyecilik faaliyetlerimizde gençlerimizin refahını artırmayı, eğitim ve sosyalleşme imkanlarını zenginleştirmeyi öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendiriyoruz. Gençlerimizin sağlıklı, kendinden emin, mutlu, inançlı, insanlık sevgisiyle dolu yetişmeleri için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Sporu, sporcuyu destekleyeceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından turnuvaya katılan yarışmacılarla ayrı ayrı görüşen Başkan Turan, hepsine başarılar diledi. Çekişmeli yarışlarda oyuncuların ter dökeceği turnuva 14 Ağustos’ta sona erecek ve dereceye girenlere 100 bin liraya varan ödül verilecek.