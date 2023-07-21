Samsun Atakum Belediyesi ve Ankara Samsun Federasyonu (ASFED) iş birliği ile "Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği" yapılacak.

ASFED ve Atakum Belediyesi iş birliği ile "Uluslararası Atakum Halk Dansları ve Müzik Şenliği" 1-6 Ağustos 2023 tarihleri arasında Atakum Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Şenlikte 12 ülkenin halk dansları sergilenecek.

Festival programı, 1 Ağustos Salı günü Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde 19.00- 20.00 saatler arasında düzenlenecek açılış kokteyli ile başlayacak. Programın ikinci gününde ise uluslararası halk dansları toplulukları ve yerel dans ekipleri; Cumhuriyet Kadınları Bandosu eşliğinde Körfez’de otelin önünden Atakum Kent Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirecek. Saat 21.00’de başlayacak uluslararası halk gösterilerinin ardından Türk halk müziği sanatçısı Hüseyin Şimşek sahneye çıkacak. Programın üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerinde Körfez’de kafede, otelde ve Yeşilyurt AVM önünde 19.00-20.00 saatleri arasında nokta gösteriler yapılacak.

Kent Meydanı, saat 21’00’den itibaren farklı kültürlerin dansları ve müziklerinin yer aldığı uluslararası halk dansları gösterileri ile renklenecek. 5 Ağustos Cumartesi günü yerel müzik topluluğu Grup Zehmeri’nin konseri olacak. Festival, 6 Ağustos Pazar günü, uluslararası halk topluluklarının uğurlama töreninin ardından sona erecek.