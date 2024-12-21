Tarım, gıda ve hayvancılık bilimleri üzerine çalışmalar gerçekleştiren dünyanın dört bir yanındaki uzmanları ve araştırmacıları bir araya getiren 6. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bilimleri Kongresinin açılış programı, geniş bir katılımla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kongreye; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Hacımüftüoğlu ile davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum Başkanı Hacımüftüoğlu: “Dünyanın Dört Bir Yanından Katılımcılarımız Bilgi ve Deneyimlerini Paylaşacak”

Açılış programında konuşan Sempozyum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Hacımüftüoğlu, etkinliğin uzun ve titiz bir çalışma sürecinin sonucu olduğuna dikkat çekti. Kongrenin, bilimsel alana önemli katkılar sunacağına inandığını belirten Hacımüftüoğlu, “Dünyanın dört bir yanından katılımcılarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı bu kongre, tarım bilimleri ve uygulamalarında yeni iş birliklerinin gelişmesine öncülük edecektir. Kongremizin amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bilimleri alanında çalışan dünyanın dört bir yanından uzmanları ve genç araştırmacıları bir araya getirerek araştırmalarını sunmak, yeni fikirler alışverişinde bulunmak, zorlu konuları tartışmak, gelecekteki iş birliklerini teşvik etmek ve birbirimizle etkileşim kurmaktır. Bu anlamda, uluslararası bilim camiasında, böylesine önemli alanlara yönelik çalışma yapan bilim insanlarını bir araya getirmekten ve onlarla bilgi alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dekan Çalmaşur: “Bu Kongre, Bilgi Paylaşımı ve İş Birliği Açısından Büyük Bir Fırsat”

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur, düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en köklü ziraat fakültelerinden birine sahip olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Fakültenin kurulduğu günden bu yana tarım bilimleri alanında ülkemize önemli katkılar sunduğunu belirten Çalmaşur: “Bu kongre, bilgi paylaşımı ve iş birliği açısından büyük bir fırsat. Tarım sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlara bilimsel çözümler üreterek ülkemizin tarımsal sürdürülebilirliğine destek vermeyi hedefliyoruz” dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu: “Geleceğe Dair Daha Sürdürülebilir Bir Vizyon Oluşturmak İçin Buradayız"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise konuşmasında, tarımın insanlık tarihinin en temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı. Tarımın, sadece bir üretim alanı olmadığını; aynı zamanda küresel gıda güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma açısından kritik bir role sahip olduğunu ifade eden Hacımüftüoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bugün, tarım alanındaki zorluklara bilimsel çözümler aramak, yeni fikirler geliştirmek ve geleceğe dair daha sürdürülebilir bir vizyon oluşturmak için buradayız. Kongremizin, tarım bilimi ve uygulamaları konusunda yeni adımlar atılmasına vesile olacağına inanıyorum. Daha yeşil, daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım geleceği için birlikte çalışacağız.”

Rejeneratif Tıp ve Yenilebilir Bitkilerden Elde Edilen Eksozomların Sağlıkta Açtığı Yeni Ufuklar

Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirilen kongrede Prof. Dr. Fikrettin Şahin, rejeneratif tıp alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. “Rejeneratif Tıpta Kullanılan Yenilebilir Bitkilerden Elde Edilen Eksozomlar” başlıklı sunumunda, yenilebilir bitkilerden elde edilen eksozomların doku onarımı ve hücreler arası iletişimdeki önemini vurgulayan Şahin, bu doğal yapıların hastalıkların tedavisinden bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine kadar birçok alanda kullanılabileceğini belirtti. Çalışmalarında, bu bitkilerin sürdürülebilir bir kaynak olarak değerlendirilmesinin önemine değinen Şahin, bilimsel gelişmeler ışığında eksozomların sağlık alanındaki potansiyel uygulamalarına dair çarpıcı bilgiler paylaştı.

Herbisite Dayanıklı Yabani Otlar: Küresel Soruna Bilimsel Çözüm Önerileri

Prof. Dr. Meisam Zargar, kongrede yaptığı “Herbisite Dayanıklı Yabani Otlar ve Yönetim Seçeneklerine Küresel Bir Bakış” başlıklı sunumuyla, tarım sektörünü tehdit eden kritik bir sorunu ele aldı. Tarımsal ilaçların yanlış ve aşırı kullanımının, yabani otların herbisitlere karşı direnç kazanmasına yol açtığını belirten Zargar, bu durumun tarımsal verimlilik ve ekosistem üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğunu ifade etti. Sunumunda, sorunun çözümüne yönelik biyoteknolojik yöntemler ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına dair önerilerde bulunan Zargar, küresel ölçekte uygulanabilecek etkili yönetim stratejilerini katılımcılarla paylaştı.

19-22 Aralık 2024 tarihleri arasında devam edecek olan kongreye 24 farklı ülkeden 164 katılımcı şahsen veya çevrim içi olarak katılım sağlıyor. Kongrede sunulan çalışmaların, bilimsel dergilerde yayınlanarak akademik alanda önemli bir yer edineceği belirtiliyor.

Tarım, gıda ve hayvancılık bilimleri alanındaki güncel gelişmelerin tartışıldığı bu uluslararası etkinlik hem akademik camiada hem de uygulama alanlarında dikkat çeken bir buluşma olarak öne çıkıyor.