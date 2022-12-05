Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Topluluğu öğrencileri, 7.Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katıldı Turizm ve ağırlama sektörünün ulusal ve uluslararası en önemli yatırımcıları ve profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen konferansta, öğrenciler verimli bir şekilde döndüler.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Topluluğu öğrencileri, 7.Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katıldı Turizm ve ağırlama sektörünün ulusal ve uluslararası en önemli yatırımcıları ve profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen konferansta, öğrenciler verimli bir şekilde döndüler.

Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi (DPÜ TUBİF) Gastronomi Topluluğu öğrencileri, Tavşanlı Belediyesi, Tavşanlı Ticaret Odası ve fakülte sponsorluğunda 7. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katıldılar. İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Gastromasa Gastronomi Konferansı, ‘Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik’ teması ile 4 farklı konseptte düzenlendi. Gastromasa, Gastromasa Bar, Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality konseptleri ile sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonelleri, şefler, sommelierler, miksolojistler, turizm ve ağırlama sektörünün en önemli yatırımcıları ve profesyonelleri, ulusal ve uluslararası markaların katılımıyla düzenlenen konferansta, öğrenciler söyleşi, workshop, tanıtım ve ikramlarla eğitici, verimli ve eğlenceli bir gün geçirdiler.