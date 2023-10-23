Eskişehir Fatih Fen Lisesi, Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü ‘CERN’ tarafından düzenlenen Uluslararası Fizik Yarışmasında şehri başarı ile temsil etti.

İsviçre’nin Cenevre kentindeki düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerinin katıldığı yarışmanın danışmanlığını Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu yaptı. Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan takım, bir parçacık hızlandırıcıda gerçekleştirmek için ‘bilimsel bir deney önerisiyle’ katılarak Eskişehir’i başarıyla temsil ettiler.