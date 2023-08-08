Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen ’2. Uluslararası Eskişehir Kongresi’ 7-8 Kasım tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak.

Kongre çerçevesinde Eskişehir’in tarihi, arkeolojik yapısı, sosyolojisi, kültürü, edebiyatı, coğrafyası, sanatı ve daha birçok yanı üzerine odaklanacak çalışmalar sunulacak. Eskişehir’in birçok yönüyle detaylı bir şekilde ele alınacağı kongrenin sonunda bildirilerin tam metin halleri basılarak kitaplaştırılacak. Kongreye katılım şartları ve program detayları hakkında internet adresinden bilgi alınabilecek.