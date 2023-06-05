Kültür ve Turizm Bakanlığınca kabul edilerek desteklenen ve bu yıl Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneğince 5.si düzenlenecek olan “Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali”nin hazırlıklarına başlandı.

19-23 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ve 5 gün sürecek olan festival için başvurular, önümüzdeki günlerde sinemaseverlere duyurulacak. Önceki serilerinde ulusal olduğu kadar uluslararası alanda da ilgi gören festivalde bu sene, kısa filmler; “Kurmaca, Belgesel ve Erzincan” içeriğiyle 3 farklı kategoride yarışacak olup, konularında uzman akademisyen, oyuncu ve sanatçılar tarafından değerlendirilerek 23 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan tören ile ödüller sahiplerini bulacak.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, bu yıl 5.si düzenlenecek olan Uluslararası Erzincan Kısa Film Festivali’ne emeği geçenlere teşekkür etti.