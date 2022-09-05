Turnuva cumartesi gününe kadar sürecek.

Halk oyunları gösterisinin ardından açılış konuşmalarının yapıldığı turnuvaya Türkiye, İran, İsrail, Rusya ve İngiltere’den 8 yabancı sporcu olmak üzere toplam 56 sporcu katıldı.

Programa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Gençlik ve Spor Müdürü Volkan Burak Mumcu ve sporcular katıldı.

Erzincan’da ilk kez uluslararası tenis turnuvası düzenlendi. Ülkü Spor Kompleksi Tenis Kortlarında gerçekleşen turnuva öncesi açılış programı yapıldı.

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