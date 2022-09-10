Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası çiftler müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Uluslararası Erzincan Ergan Cup (Tennis Europe) Tenis Turnuvası çiftler müsabakalarında dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Sporculara ödüllerini 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu takdim etti.

Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 17 milyon 250 bin 800 TL eğitim desteği Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına 17 milyon 250 bin 800 TL eğitim desteği

Erkeklerde; Emre Atlamış ve Kaan Işık Koşaner çifti birinci, Ziya Ayberk Aydın ile Kuzey Uğurcan çifti ise ikinci oldu.

Kızlarda; Duru Baycan, Melis Yıldırım çifti birinci, Esila Toklu ile Ecrin Lal Yavuz ikilisi ikinci oldu.