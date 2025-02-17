Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk destinasyon yönetim şirketi Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen Erciyes Kayak Merkezi, Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu’na ev sahipliği yapacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulunarak, festivale hazırlık yapan personele kolaylıklar diledi.KAYSERİ (İGFA) - Uluslararası Erciyes Kar Heykel Festivali ve Sempozyumu 17-24 Şubat 2025 tarihleri arasında Erciyes Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleri Kayseri Erciyes A.Ş. organizasyonu ile düzenlenen etkinlikte kar sanat eserine dönüşecek.

17-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Kar Heykel festivaline Türkiye başta olmak üzere Almanya, İtalya, Belarus ve İran’dan heykel sanatçıları katılacak. Festival süresince kar heykel sanatçıları 1 hafta boyunca 3 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde 10 adet kar bloklarından animasyon karakterleri yapacak.

Kayak severler ve misafirler Erciyes Tekir Kapı bölgesindeki kızak alanı yanında bulunan alanda sanatçıların çalışmalarını yakından görebilecekler.

Erciyes’te gerçekleşen her türlü yarışma ve organizasyonu yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, festivalin gerçekleşeceği alanda incelemelerde bulunarak, festivale hazırlık yapan personele kolaylıklar diledi.

Büyükkılıç, emeği geçenlere teşekkür ederek, “Hem hafızalarda yer edecek hem de keyfini çıkaracağız. 15-16 Mart’ta Kayseri’de yapılacak olan kart motoru yarışmasına davet ettiğimiz gibi bu sanat eserlerini de görmeye dostlarımızı davet ediyoruz. Kayseri’miz kışın bir başka güzel, yazın bir başka güzel, baharlarda bir başka güzel, gastronomisiyle bir başka güzel. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun diyoruz, ellerinize sağlık” ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Osman Yılmaz ise Erciyes’in önde gelen kayak merkezlerinden birisi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: “Erciyes Dağı’nda bu bizim yaptığımız ikinci Uluslararası Kar Heykel Sempozyumu olacak. Bu sempozyumda yapacağımız çalışmalar günlük yaşamımızda bildiğimiz kardan edem heykellerinin biraz daha profesyonel şekli olacak. Yani kayak ve sportif faaliyetler yanında böylesine sanatsal faaliyeti de hayata geçirecek bu çalışma Erciyes Kayak Merkezi’nin daha kültürel bir ortama kavuşması için bir olanak olacak diye düşünüyorum. Yurt dışından yardımcılarıyla beraber 10 heykel sanatçısı gelecek. Buraya gelen tüm misafirlerimizi bu kültürel ortama katılmaya davet ediyoruz. Çalışmamızı 17-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Erciyes A.Ş.’nin valilikle, büyükşehir belediyesiyle ortak gerçekleştirdiği bu çalışmanın Kayseri’ye hayırlı olmasını diliyorum.”

Büyükkılıç’a festival alanı incelemeleri esnasında Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu da eşlik etti.