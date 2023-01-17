Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda, "Dünya, daha önce hiç böyle bir enerji krizi görmemişti" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda, "Dünya, daha önce hiç böyle bir enerji krizi görmemişti" dedi.

İsviçre’nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forum toplantılarına katılan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol “Yeni enerji ekonomisine kavuşmak” başlıklı açık oturumda yaptığı konuşmada, atmosferi kirleten ülkelerin temiz enerji konusunda daha fazla destek vermeleri gerektiğini söyledi. Birol, fosil yakıtlara ve temiz enerjiye yapılan yatırımların oranının 1 ila 9 dolar olması gerektiğini söyleyerek, "Bugün dünya fosil yakıtlara 1 dolar, temiz enerjiye 1,5 dolar yatırım yapıyor. İklimimizi güvenli tutmak için 1,5 derece hedefine ulaşmak istiyorsak bu 1’e 1,5 oranı 1’e 9 olmalı. Dolayısıyla temiz enerji yatırımlarında büyük artış olmalı” ifadelerini kullandı.

Birol, gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji teknolojileri için sermaye maliyetinin ABD veya Avrupa’ya göre 6-7 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, " Gelişmiş ekonomilerin, gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji finansmanını desteklemek için iki nedeni vardır. Detroit veya Jakarta, New York’tan atmosfere giden ilk 1 ton CO2 herkes üzerinde aynı etkiyi yapıyor. Evde ne istersen yapabilirsin, emisyonlar başka yerden gelse değişmez. Birleşik Krallık emisyonlarını sıfıra getirebilirsiniz, ancak Endonezya veya diğer ülkeler bunu yapmazsa kendinizi iklim değişikliğinin etkilerinden koruyamazsınız. Gelişmekte olan ülkelerde temiz enerji geçişine yatırım yapmaları için ikinci itici güç, ahlaki sebeptir. Atmosferdeki karbonun yaklaşık yüzde 80’i gelişmiş ekonomiler tarafından salınıyor" dedi.

"Dünya böyle bir kriz görmedi"

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bir hafta sonra tüm dünyanın ilk küresel enerji krizine girdiğini belirten Birol, "Dünyamız daha önce hiç bu derinlikte ve bu karmaşıklıkta bir enerji krizi görmemişti. Rusya, 24 Şubat itibariyle dünyanın bir numaralı enerji ihracatçısı konumundaydı. Bir ülkeden bahsediyoruz. En büyük enerji ihracatçısı. Dünyanın bir numaralı petrol ihracatçısı ve dünyanın bir numaralı gaz ihracatçısı. Kömür piyasalarında önemli bir oyuncu. Rusya’nın eylemleri ve ülkelerin Rusya’ya karşı aldığı önlemler, petrol ve gaz piyasaları üzerinde büyük etkileri olan ilk küresel enerji krizinin ortasında olduğumuz anlamına geliyor. Bunu Avrupa’da ve dünyanın geri kalanında görüyoruz. Ancak biz bu krizden geçerken aynı zamanda temiz enerji gelişimine de büyük bir ivme kazandırdı. Çünkü geçmişte temiz enerji yenilenebilir enerjiler, elektrikli arabalar, verimli ısı pompalarıydı. Bunlar büyüyordu ama ana itici güç çevresel nedenlerdi" şeklinde konuştu.