Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti sırasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yönelik sözlerine tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde Çin’i ziyaret eden Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas “Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Terör meselesidir. Filistin Hükumeti Çin’in bu mücadelesini her zaman destekliyor” ifadelerini kullanmıştı. Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan ise Küçükçekmece’de basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, Filistinli Alimler Heyeti Başkanı Dr. Nevvaf Tekruri ve birçok STK üyesi katıldı. Açıklama sonunda ise Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı Tatlıoğlu salondakilere yöresel kıyafetler hediye edip fotoğraf çektirdi.

Basın açıklaması yapan Uluslararası Doğu Türkistan STK’lar Birliği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan “Biz burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın 13-16 Haziran Çin ziyareti sırasında, Çin’in Doğu Türkistan’da Uygurlara ve diğer Türk Müslüman topluluklara uyguladığı soykırımı ve işgal politikalarını destekleyen, Doğu Türkistan meselesinin, insan hakları meselesi olmadığı Çin’in terörizme karşı mücadele meselesi olduğunu ifade eden açıklamasına karşı duruş sergilemek için Filistin Alimler Birliği, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Mabain kuruluşu ve diğer STK temsilcileri ile birlikte burada bulunmaktayız” dedi.

Mahmud Abbas’ın açıklamalarının Müslüman dayanışma ruhuna zarar verdiğini dile getiren Genel Başkan Oğuzhan “Doğu Türkistan halkı Filistin Yönetiminden bir özür beklerken 22 Haziran Filistin Ankara Büyükelçiliği resmi hesabında Mahmud Abbas’ın Çin Ziyareti esnasında Doğu Türkistan’la ilgili söylediği iddia edilen sözleri yalanlayan bir bildiri yayınlamıştır. Eğer gerçek öyleyse Mahmut Abbas’ın Çin’in kurnaz yalanlarını ortaya çıkarmak için Doğu Türkistan’daki soykırım gerçeğini kabul eden, kınayan ve meşru mücadelemizi destekleyen resmi bir açıklama yapması icap etmektedir. Biz bugünkü basın açıklamasının çok kıymetli ve anlamlı olduğunun altına bir daha çizmekle beraber, Mahmud Abbas’ın Çin ile ortak açıklaması ve önceki dönemlerde İslam alemini temsil edeceğini iddia eden şahsiyet ve kurumların Çin’in zulmünü meşrulaştıran açıklamalarını Müslüman dayanışma ruhuna zarar veren büyük yanlışlıklar olarak nitelendiriyoruz” şeklinde konuştu.

Türkistan ve Filistin davasıyla büyüdüğünü dile getiren Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu “Türkistan davasında nokta kadar bir sıkıntı olduğu zaman hem Türkistan tarafının hem de Filistin sivil toplum örgütlerinin ve Filistin alimlerinin bir noktada buluşarak doğru bir dava yolunda sergiledikleri tavırdan dolayı teşekkür ediyorum. Bizde aklımızın erdiği andan itibaren Türkistan ve Filistin davasıyla büyüdük. Dilimizin ve gücümüzün yettiği her feryada kulak vermeye onların sesine ses katmaya gayret ettik. Meydanlara inip İsrail ve Çin mallarını protesto ettik. Rahmetli İsa Yusuf Alptekin’in emanetlerini bağrımıza bastık.” ifadelerini kullandı.

Mahmud Abbas’tan bir açıklama yapmasını belirten Tatlıoğlu “Geçtiğimiz günlerde Çin ziyaretine gelen Mahmud Abbas’ın İsrail Filistin gündeminin dışına çıkarak ‘Uygur meselesi bir insanlık hakkı meselesi değildir terör meselesidir. Filistin hükümeti Çin’in bu mücadelesini her zaman destekliyor’ şeklinde sözleri basına servis edildi. Daha sonra bazı kurumlar ve büyükelçilik bunun doğru olmadığı şeklinde açıklamalar yaptı. Madem böyle bir şey demediyse Mahmud Abbas’ın çıkıp ben böyle bir şey söylemedim, Müslüman Uygur Türklerinin yanında olurum, onların davalarını davam diye kabul ederim gibi bir açıklama yapmasını istiyoruz. Filistin Devlet Başkanlığı’nı temsil ederken bunu söylediğine inanmıyoruz. Türk dünyası adına Mahmud Abbas’ın kendi ismiyle hiçbir demeç vermesini istemiyoruz. Türk dünyasının adını ağzına bile almasını istemiyoruz” sözlerine yer verdi.