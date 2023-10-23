Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, Düzce Belediyesi ve Müftülük katkılarıyla düzenlenen “Uluslararası Doğal Afetler ve Din Sempozyumu” gerçekleştirilen oturumların ardından sona erdi.

Üç gün süresince gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde farklı konu başlıklarındaki sunumlar katılımcılarla paylaşıldı. Üçüncü gün çevrim içi olarak gerçekleştirilen oturumlarda ise farklı ülkelerden katılım sağlayan akademisyenler ve bilim insanları birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Doğal Afetler ve Din Sempozyumu’nda; dünyada zaman zaman meydana gelen, birçok maddi ve manevi kayıplara, zararlara, ölümlere ve yaralanmalara sebep olan doğal afetler, Kur’an bütünlüğünde farklı açılardan analiz edilerek, nedenleri ve hikmetleri irdelenerek anlamlandırılmaya çalışıldı.

İlk iki gün 8 oturumda 32 akademisyenin bildiri sunduğu ve üçüncü gün ise çevrim içi olarak 8 farklı ülkeden bildirilerin paylaşıldığı sempozyumda, alanında uzman, Düzce Üniversitesi’nden, ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden akademisyenler doğal afetleri din perspektifiyle değerlendirerek farklı bakış açılarının geliştirilmesine de katkı sağladı.