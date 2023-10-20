DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, Düzce Belediyesi ve Müftülük katkılarıyla düzenlenen uluslararası doğal afetler ve din sempozyumu başladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyumun ilk gün programında konuşan Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, insanların yer kürenin halifeleri olduğunu, yüce Allah’ın varlıkları insanın hizmetine sunduğunu söyleyerek, bize düşen görevi ise nimetlere şükretmek, toplumda hayır ve iyiliği hakim kılmak, çevreyi kirletmemek, savaş, zulüm ve şerden uzak durmak şeklinde açıkladı.

Doğal afetler, insan kaynaklı musibetler ve ilahi imtihan sonucu insanların; deprem, kuraklık ve sel gibi afetlerle karşıya kalabildiğini dile getiren Karagöz, ekseriya insan kaynaklı olabilen bu afetlere karşı tedbir alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Düzce Müftüsü Osman Aydın, Kur’an ve sünnet çizgisinde ve sadaka-i cariye özelliği olan sempozyumda, ilk iki gün 8 oturumda 32 akademisyenin bildiri sunacağını ve üçüncü gün ise çevrim içi olarak 8 farklı ülkeden 8 bildirinin paylaşılacağını ifade etti. Aydın, sunumların rapor halinde kitaba dönüştürüleceğini ve tüm insanların faydalanacağı eser ortaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, dünyada hem doğal, hem insandan kaynaklı afetlerin sıklıkla yaşadığını belirterek sözlerine başladı. Kutupların erimesi, iklim değişikliği, tabiatın bozulması, çevre kirliliği gibi olguların düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Rektör Nedim Sözbir, bu gibi durumlarda çevrenin olumsuz şekilde tepki verdiği değerlendirmesinde bulundu. Sempozyumdan çıkacak sonuçlardan istifade edileceğini söyleyen Nedim Sözbir, emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerini noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyumun oturumlar bölümüne geçildi. Programda, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden ve ülkemizin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katıldığı bilimsel oturumlar gerçekleştirildi.

Oturumlarda; “Doğal Afetleri Kur’an Perspektifiyle Okumak”, “İlahi Adalet Açısından Doğal Afetler”, “Ayetler ve Hadisler Çerçevesinde Doğal Afetlerin İnsanlar Üzerindeki Etkisi ve İnsana Verilen Rızıkla İlişkisi”, “Afet ve Acil Durumlarda Din Hizmeti Olarak Manevi Danışmanlık ve Rehberlik”, “Deprem Kaynaklı Ortaya Çıkan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Yaşayan Bireylerin Rehabilitasyonunda Din Eğitiminin Rolü” gibi daha birçok başlıkta yapılan sunumlarla, doğal afetlerin dinle ilişkisi tüm boyutlarıyla ele alındı.