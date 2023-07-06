Selçuk Üniversitesi (SÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen “IWCMA-2nd International Workshop: Constructive Mathematical Analysis” adlı çalıştayın açılışı gerçekleştirildi. 3 gün sürecek çalıştayda 48 bildiri sunulacak.

DergiPark bünyesinde baş editörlüğünü Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Tuncer Acar’ın yaptığı “Constructive Mathematical Analysis” dergisi etkinliği çerçevesinde gerçekleştirilen çalıştay, Doç. Dr. Tuncer Acar’ın “Sampling Operatörlerin Yeni Fonksiyon Uzaylarında Tanımlanması ve Görüntü İşleme-İyileştirme Üzerine Uygulamaları” isimli TÜBİTAK 3501 Projesi ve Selçuk Üniversitesi BAP desteğiyle Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Ali Rıza Çetik Konferans Salonu’nda başladı. Açılış programına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrullah Eken, Prof. Dr. Ahmet Tuğrul Polat, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semahat Küçükkolbaşı ile Türkiye ve dünyadan görüntü işleme ve görüntü iyileştirme alanında uzman bilim insanları, lisansüstü öğrenciler katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Üniversite olarak uluslararası çalıştayda Türkiye ve dünyadan bilim insanları ile bir araya geldiklerini söyledi. Çalıştayın konusu itibarıyla tüm bilim dallarına hitap edebilecek bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eken, “Çalıştayımızın özellikle tıp, mühendislik, veteriner, ziraat, fen bilimleri alanlarında yapılacak çalışmalara ışık tutacağını umut ediyoruz. Çalıştayın TÜBİTAK ve Üniversitemizin BAP Koordinatörlüğü tarafından destekleniyor olması da çok kıymetli. Gerek bilimsel olması gerekse desteklenmesi anlamında uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bir çalıştay. Üniversite olarak Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy adına dekanımıza, bölüm başkanımıza ve çalıştayı düzenleyen kurula teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Algoritmamızın uygulama alanlarını belirleyeceğiz”

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tuncer Acar, ikincisini düzenledikleri “Constructive Mathematical Analysis” adlı çalıştayda alanın uzmanlarıyla Selçuk Üniversitesinde buluştuklarını belirtti. Çalıştayda 2020 yılında başlayan ve Ağustos 2023’te sona erecek “Sampling Operatörlerin Yeni Fonksiyon Uzaylarında Tanımlanması ve Görüntü İşleme-İyileştirme Üzerine Uygulamaları” isimli TÜBİTAK 3501 Projesi’nde elde edilen sonuçların paylaşılacağını anlatan Doç. Dr. Acar, “Çalıştayımızda ‘Yapıcı Matematiksel Analiz Metotları’nda dünyada ciddi çalışmaları bulunan çok sayıda katılımcımız var. 23’ü dünyanın farklı ülkelerinden olmak üzere 51 katılımcıya sahibiz. Gerek projede elde ettiğimiz sonuçları tartışma fırsatımız olacak gerekse de teorideki ilerlemeleri günlük gelişmeleri takip edeceğiz. Projedeki asıl problemlerimiz, örneklem serilerinin görüntü işleme ve görüntü iyileştirme üzerine uygulamalarıydı. Burada bir algoritma oluşturulması hedefleniyordu. Şükürler olsun ki bunu başardık. Algoritmamızı elde ettik. Bundan sonraki aşamada buradaki tartışmalar neticesinde buna uygulama alanları bulacağız. Radyolojiden inşaat mühendisliğine, deprem mühendisliğine, savunma sanayisindeki araçların görüntü kapasitelerinin artırılmasına kadar algoritmalarımızı geliştirerek devam etmeyi düşünüyoruz” dedi.