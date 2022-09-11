Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, yüzlerce sporcunun katılımıyla Beykoz’da gerçekleşti. Yüzme, bisiklet ve koşu yarışlarına katılan sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, yüzlerce sporcunun katılımıyla Beykoz’da gerçekleşti. Yüzme, bisiklet ve koşu yarışlarına katılan sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde Beykoz Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonu desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Boğaziçi Triatlonu, yerli ve yabancı yaklaşık 800 sporcunun katılımıyla Beykoz’da gerçekleştirildi. 3 farklı dalda yapılan yarışlarda, Kanlıca İskelesi’nde denize giren sporcular 2.3 kilometrelik yarışın ardından Küçüksu İskelesine ulaşarak 40 kilometrelik bisiklet parkuruna katıldı. Son olarak Küçüksu Çayırı’ndaki bitiş noktasına ulaşan sporcular ise 10 kilometrelik koşu yarışıyla devam etti. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, yarışları alana gelerek takip etti. Çok sayıda sporcunun katılım sağladığı organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yarışlarda dereceye giren sporculara, ödülleri gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

“Keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum”

Yarış öncesi konuşan sporculardan Emrah Ekşi, “Mükemmel bir organizasyon. Geçen sene de katılmıştık. Keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum. Bu tarz organizasyonların arttırılmasını istiyoruz. Tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

“Bayrak yarışına katıldık”

Yarışlara katılan bir diğer sporcu Berk Arapi, “Geçtiğimiz yıl tek başıma katılmıştım. Bu sene grup halinde geldik, bayrak yarışına katıldık. Köprüyü tek başıma 4 defa geçtim. Trafikte yok. Tadını çıkardık. Çok güzeldi. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum" diye konuştu.