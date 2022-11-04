Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığına Prof. Dr. Mutlu Türkmen yeniden seçildi.

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, 38 ülkeden 51 delegenin katıldığı Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Seçimli Genel Kurul Toplantısı’na da ev sahipliği yaptı.

Dünyada ilk kez Mersin’in merkez ilçesi Toroslar’da gerçekleştirilen Dünya Erkekler ve Kadınlar Bocce (Raffa) Şampiyonası ile Dünya Erkekler Bocce (Volo) Şampiyonası’nı Türk sporuna yakışır bir organizasyonla sürdüren belediye, Toroslar’da uluslararası bir genel kurulun başarıyla tamamlanmasının da haklı gururunu yaşadı. Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Seçimli Genel Kurulda, seçime tek aday giren Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı ve Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen oy birliği ile tekrar başkan seçildi.

Prof. Dr. Mutlu Türkmen, yeniden Konfederasyon Başkanlığına seçilmenin ve Dünya bocce tarihinin en önemli organizasyonu olan Dünya Bocce Şampiyonası’nı Türkiye’de düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Türkmen, şampiyonanın Toroslar Belediyesinin ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildiğine de dikkat çekti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise genel kurulda güven tazeleyerek yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanı seçilen Mutlu Türkmen’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Uluslararası bir organizasyona daha ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Tarih, kültür, turizm ve spor kenti olan Mersinimizi, Toroslarımızı uluslararası bir platformda tanıtmaktan ve bocce sporunu tüm dünya ile buluşturmaktan mutluyuz ve heyecanlıyız. Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI), Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF), Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Toroslar Belediyemizin işbirliğinde düzenlenen Dünya Bocce Şampiyonası, hem ülkemiz hem bocce sporu adına çok önemli bir prestij kaynağı oldu. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanımız Mutlu Türkmen’in yeniden Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Başkanlığına seçilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Bu konfederasyonun genel kurulunun Toroslarımızda yapılmış olmasının da gururunu yaşıyoruz. Bayrağımızı dünyada dalgalandırdığı için Sayın Türkmen’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Türkmen’in yeniden başkan seçildiği Uluslararası Bocce Konfederasyonu (CBI) Seçimli Genel Kurulunda, yine tek aday olan İtalyan Moreno Rosatti de oy birliğiyle başkan vekili oldu.

İran, Şili ve Cezayir’den üç farklı adayın yarıştığı asbaşkanlık için ise, rakiplerinin çekilme kararının ardından Cezayirli Yassine Kafi seçildi.

Genel Sekreterliğe Avustralya’dan Antonio Biancacci seçilirken, 14 ülkeden adayın yarıştığı yönetim kurulu üyeliklerine ise şu üyeler seçildi; Marcelo Fabian Bravo (Arjantin), M. Amine Maidi (Cezayir), Pablo Juan Munoz Palma (Şili), Denis Persic (Hırvatistan), Gabor Foti (Macaristan), Jasem Manouchehri (Iran), Natalia Lele (Letonya), Gian Luigi Giancechi (San Marino) ve Fabio Oetterli (İsviçre).

Genel Kurulda 2023 Dünya Gençler Şampiyonası’nın Cezayir’de yapılması ve ana statü değişikliklerinin yapılması da onaya bağlandı. Ayrıca Genel Kurulda Denetleme Kurulu üyesi başkanı olarak da Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Genel Sekreteri Eren Öztürk seçildi.