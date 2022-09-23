Türkiye’nin 81 ili ve dünyanın da çeşitli yerlerinden gelen bisiklet tutkunları Mezitli’de buluştu. Mersin Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bisiklet Festivali Mezitli Pompeiopolis Parkında start verdi.

Türkiye’nin 81 ili ve dünyanın da çeşitli yerlerinden gelen bisiklet tutkunları Mezitli’de buluştu. Mersin Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Bisiklet Festivali Mezitli Pompeiopolis Parkında start verdi.

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen festival, Mezitli Belediyesi iş birliğinde 4 gün boyunca Mersin’i turlayacak. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da bisiklet tutkunlarıyla buluşarak, Mezitli’yi turladı. Trafik polisleri ve sağlık ekiplerinin kontrolünde bisikletlerini süren sporcular ve Başkan Tarhan, sürücülerin kornaları ve vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Bisiklet tutkunlarının Mersin’i, Mezitli’yi tanıma ve görme fırsatlarının olacağını dile getiren Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun, “Türkiye’nin 81 ilinden, dünyanın da çeşitli yerlerinden bisiklet tutkunlarını Mezitli’de buluşturduk. Bugün de ilk günümüz ve Başkanımız Neşet Tarhan bizi yalnız bırakmadı. Konaklama yaptığımız Soli Pompeiopolis Parkından başladık. 4 gün boyunca ilimizin çeşitli yerlerini gezmeyi planlıyoruz. Tabi ki Mersin’in en iyi sahillerinden birine sahip olan Mezitli plajlarını tercih ettik ve burada kamp kurduk. Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan’a çok teşekkür ederim. Her zaman bizim yanımızda oldu ve olmaya da devam ediyor. Kendisi de bisikletlinin yanında ve bisiklet dostudur” dedi.

Bisiklet evini aktif bir şekilde kullandıklarını dile getiren Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ise “Başkanımız Neşet Tarhan bir ilke imza atarak Mezitli’de bisiklet evini açtı. Mezitli Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubumuz bisiklet evini kullanıyor. 9. Uluslararası Bisiklet Festivaline destek olmaya geldik. Başkanımız Neşet Tarhan’a çok teşekkür ediyorum. Bisiklet evimiz, bisiklet felsefesinden tutun bisiklet sergisine varıncaya kadar her türlü etkinliği yapabileceğimiz bir yer. Bisiklet festivalinde emeği olan herkese de çok teşekkür ediyor, bisiklet sürenlerin çoğalmasını ümit ediyorum” diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise “9. Uluslararası Bisiklet Festivali çerçevesinde bisiklet tutkunlarıyla bir araya geldik. Belediye olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Üzerinde önemle durduğumuz ve Türkiye’de 2’incisi olacak ‘Mezitli Bisiklet Kooperatifi’ni kuruyoruz. Önümüzdeki günlerde duyurusunu yapacağız. Kooperatife de bir yer tahsis ettik. Tüm bisiklet tutkunlarını iyi bir lokasyonda buluşturmayı amaçlıyoruz. Bisiklet dostu bir belediyeyiz ve spor adına yapılan tüm etkinliklerde bizde varız. Bugün de Mersin Bisiklet Derneği’nin festivaline destek verdik. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.