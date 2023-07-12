ABD, İngiltere ve Rusya’dan bilim insanları; Atatürk Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde, Türk bilim insanlarıyla birlikte 45 gün sürecek ortak araştırmalar gerçekleştirecek.

“TÜBİTAK-BİDEB 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı” ve Atatürk Üniversitesi tarafından desteklenen “Biyoçeşitlilik, Taksonomi, Müze-Sergi Uygulamaları ve Prototip Araştırmalar” başlıklı proje kapsamında taksonomik kapasite artırımı için ABD, İngiltere ve Rusya’dan Atatürk Üniversitesine gelen 5 bilim insanı Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde araştırma yapacak.

Bilim Müzesindeki Çalışmalar 45 Gün Sürecek

ABD’nin Smithsonian Enstitisü Ulusal Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Alexander Konstantinov, İngiltere Doğa Tarihi Müzesinden Dr. Sci. Chris Lyal, Rusya Bilimler Akademisi Zooloji Enstitüsünden Dr. Sci. Boris Korotyaev ve Dr. Sci. Mark Volkovich ile Botanik Enstitüsünden Prof. Dr. Vladimir Dorofeev; ortak projeler kapsamında Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi proje yürütücüsü Prof. Dr. Levent Gültekin ve proje ekibinden Doç. Dr. Neslihan Gültekin ile birlikte 45 gün süreyle biyoçeşitlilik üzerinde doğa incelemeleri ve taksonomik araştırmalar yürütecekler.

Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret eden konuk bilim insanları gerçekleştirdikleri çalışmalardan bahsettiler. Burada bulundukları süre içerisinde gerek doğa araştırmaları gerekse koleksiyon incelemeleri sonucunda dünya literatürü için bir seri yeni tür ve cinsin varlığına karar verdiklerini belirten taksonomist bilim insanları, Kars’ın Kağızman ilçesi Aras Vadisinde, Atraphaxis bitkisinde iki yeni tür keşfettiklerini belirttiler.

Yeni Türün İsmi ‘Larinus atauni’ Olacak

Yöre isimlerini taşıyacak olan bu yeni türler en kısa sürede bilime tanıtılacak, tip materyaller ise Biyoçeşitlilik Bilim Müzesinde yerini alacak. Bir müzenin tanınırlığının sahip olduğu koleksiyon sayısı ve tip materyallerle ölçüldüğünü belirten bilim insanları, Prof. Dr. Levent Gültekin’in yeni bir türü üniversitenin adına atfen Larinus atauni Gültekin olarak isimlendirdiğine dikkat çektiler. Türkiye’nin tür zenginliği açısından dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu belirten bilim insanları, türlerin keşfi, tanılanması ve biyoçeşitliliğin koruması için topluma bilgi aktarılması açısından Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi kurulmasının çok gerekli ve doğru bir adım olduğunu söylediler. Konuk bilim insanları, Rektör Prof. Dr. Çomaklı’ya müze projesine sağladığı önemli desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ettiler.

Rektör Çomaklı: “Hayalimizi Gerçeğe Dönüştürdük”

Ziyaretleri için konuklarına teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise dünyanın çeşitli bilim merkezlerinden Atatürk Üniversitesine araştırmacı olarak gelen bilim insanlarına kapılarının daima açık olduğunu ifade ederek, bilimsel ve akademik camiaya katkı sunacak her türlü çalışmaya gereken desteğin verildiğini aktardı. En büyük hayallerinden birinin Atatürk Üniversitesine Biyoçeşitlilik Bilim Müzesi kazandırmak olduğunu belirten Prof. Dr. Çomaklı, topluma hizmet noktasında bu hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.