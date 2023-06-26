İzmir’in Bergama ilçesinde, bir hafta dolu dolu 7 gün 7 gece devam eden Bergama Festivali sona erdi. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Atatürk’ten emanet, Bergama Festivalimiz kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşamaya, sonsuza kadar sürdürülmeye devam edecektir" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ile 1937 yılından beri aralıksız devam eden ve bu yıl 87. düzenlenen Bergama Festivali, ünlü sanatçı Muazzez Ersoy konseriyle son buldu. Cumhuriyet Meydanı’nda sahne alan Ersoy’un konserini muhteşem 18 bin kişi izledi. Sevenlerine sanat dolu bir akşam yaşatan Muazzez Ersoy’a parşömenden yapılan plaket takdim eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, festival finalindeki konser için teşekkür etti.

Muazzez Ersoy konserinin sonunda sahneye çıkan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Son yılların en kalabalık en coşkulu festivali doyasıya hemşehrilerimiz, İzmir şehir merkezi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımızla dolasıya yaşadık. Atatürk’ten emanet, Bergama Festivalimiz, kuşaktan kuşağa aktarılarak yaşamaya, sonsuza kadar sürdürülmeye devam edecektir. Bir hafta süren festivalimizi bu akşam muhteşem bir şekilde sonlandırdık. Festivalimizi coşku ile yaşayan, iyi duygularını ileten tüm hemşehrilerime ve festivalimizin sorunsuz bir şekilde yapılmasında emeği olan herkese, festivalimize renk katan sanatçılarımıza, halk oyunları ekiplerimize, misafirlerimize, güvenlik güçlerimize, protokol üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

İzmir Devlet Tiyatrosu sahne aldı

Bergama Festivali, son gün tiyatroya ev sahipliği yaptı. Asklepion Antik Tiyatro’da Aristophanes’in yazdığı, Ergun Sav’ın çevirisini yaptığı "Lysistrata" adlı müzikli-komedi oyunu ile sahne alan İzmir Devlet Tiyatrosu, sanatseverlere harika bir akşam yaşattı. Oyunun ardından Yönetmen Sadri Özmener’e sanatçılar adına parşömenden yapılan plaketi Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Ferah verdi. Yönetmen Özmener jest yaparak, plaket ve çiçeği tiyatronun sanatçıları ile paylaştı.

87. yıldır aralıksız devam eden Uluslararası Bergama Festivalinin değişmeyen bir klasiği olarak hafızalarda yer edinen son gün Kozak etkinliği, Türk halk müziği Gamze Matracı konseri, halk oyunları gösterileri ile tamamlandı. Kozak Yaylasının havası ve fıstık çamları altında gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, hem piknik yaptı hem de gönüllerince müzik dinleyip halk oyunları gösterilerini seyretti. 87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde düzenlenen Bergama Tahtacılar Kültür Gecesi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Bergama Kültür Merkezi’nde (BerKM) düzenlenen gecede; semah, halk oyunları gösterileri ile dolu dolu bir etkinlik gerçekleştirildi. Gençfest etkinliğinde gençler gönüllerince hem eğlendi hem de sportif ve bilimsel oyunlarda kıyasıya yarıştı. Bergama Belediyesi Kleopatra Güzellik Ilıcası Sosyal Tesislerinde düzenlenen Gençfest’te; yarışmalar, müzik, dans, spor, bilim, bilgisayar ve akıl oyunları yapıldı. Festival içinde festivalde gençleri yalnız bırakmayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yarınlarımızın umudu olan gençlerimizin yanında olmaya, onların kişisel gelişim ve başarıları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Her yıl festivalde süre gelen önemli etkinliklerden biriside trap atışları oldu. Kapukaya Atış Poligonundaki trap atışları iki gün süre ile devam etti. Dernek üyeleri Belediye Başkanı Hakan Koştu’ya desteklerinden dolayı plaket vererek, teşekkür etti. Başkan Koştu, “Spor faaliyetlerini desteklemeye, sporcularımızın ve sporun yanında belediyemiz imkanları ölçüsünde olmaya devam edeceğiz” dedi.