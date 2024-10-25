MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, 25-27 Ekim tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde Türkiye Beden Eğitimi Öğretmenleri Derneği (TÜBED) iş birliğiyle düzenlenen 12. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’ne katıldı.BURSA (İGFA) - MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Savaşçı, 12. Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi’ne Katıldı

Kongrenin açılışına, MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı, TÜBED Başkanı Dr. Hasan Kasap, araştırmacılar ve çok sayıda davetli katıldı.

"Günümüz Türkiye’sinde Beden Eğitimi ve Spor ve Gelecekteki Perspektifler" konulu açılış oturumunda konuşan Savaşçı, öğrencileri hareketsizlikten kurtarma, dijital bağımlılık ve obezite ile mücadele etme konularında temel eğitimde fiziksel aktiviteye verdikleri önemi vurguladı. Öğrencilerin sabahları kültür-fizik hareketleriyle güne daha dinç başlamalarının önemine değindi. Savaşçı, okul bahçelerinde geleneksel çocuk oyunları alanları oluşturarak, öğrencilerin milli kültürle iç içe oyunlar oynamasını ve sporla aktif bir yaşam sürmesini hedeflediklerini belirtti. Spor ortaokullarının açılmasının eğitim sistemindeki en büyük devrimlerden biri olduğunu ifade etti. Bu yıl Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya ve Trabzon’da spor liselerinde pilot çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

Ayrıca, akademik ve sosyal öğrenme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli içerisinde spor ortaokullarının da bulunduğunu belirtti. Müzik alanında da İstanbul ve Ankara’da müzik ilkokulları ve ortaokulları açıldığını duyurdu.

Savaşçı, ailelerin spora olan bakış açısını değiştirmek için Beden Eğitimi Öğretmenleri’nin önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Destekleme ve yetiştirme kurslarının ilk amacının beden eğitimi ve müzik derslerini desteklemek olduğunu, ancak zamanla akademik derslerin öncelik kazandığını ifade etti. Şimdi ise bu alanda tekrar bir dönüş yapma hedefinde olduklarını belirtti.

Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak spor liseleri, beden eğitimi öğretmenleri, geleneksel çocuk oyunları ve spor ortaokulları ile ilgili çalışmaların devam edeceğini duyuran Savaşçı, davet eden kurumlara ve öğretmenlere teşekkürlerini ve saygılarını sundu.