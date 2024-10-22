Batman Üniversitesinin ev sahipliğinde 24-25 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Batman Enerji Zirvesi (International Batman Energy Summit) için geri sayım başladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’ kapsamında ‘enerji’ alanında ihtisas üniversitesi seçilen Batman Üniversitesi, bu yıl üçüncüsü yapılacak olan zirvede enerji alanındaki önemli konuları masaya yatıracak. Zirvede, yeni enerji kaynakları, yenilenebilir enerji, petrol ve doğalgaz trendleri, enerji ve çevre, sürdürülebilirlik hedefleri, yapay zeka ve blockchain teknolojilerinin enerjide kullanımı gibi kritik konular ele alınacak. Zirve, ulusal ve uluslararası uzmanları, akademisyenleri ve sektör liderlerini bir araya getirerek önemli bir platform oluşturmayı hedefliyor. Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, zirvenin enerji alanındaki yeniliklerin ve geleceğe dair vizyonların paylaşılmasına imkan tanıyacağını belirtti. 24 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda gerçekleşecek açılış programına ve oturumlara, sektör temsilcileri ile ilgililer davet edildi. Rektör Demir, enerji alanında bilgi üretme ve insan kaynağı yetiştirme misyonu çerçevesinde bu zirvenin Batman Üniversitesi ve Batman’ın gelişimine katkı sağlayacağına vurgu yaptı. Uluslararası Batman Enerji Zirvesinde teknoloji, sürdürülebilirlik ve bölgesel kalkınma alanlarında önemli projelere imza atmış konuşmacılar yer alacak. Zirvenin onur konukları arasında Küresel Danışman ve Girişimci Max Schnopp, Cosmiq Universe AG Kurucusu Annika Kessel ve Büyükelçi Hakan Çakıl gibi önemli isimler bulunuyor. Ayrıca çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanı ile girişimcinin de katılması bekleniyor.

Bölgesel kalkınma için önemli bir adım

Batman Üniversitesi Enerji Koordinatörlüğü (EKOM) tarafından koordine edilen zirvenin, Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik stratejilere katkı sunması bekleniyor. Zirve, yerli ve milli enerji kaynaklarına dayalı üretimi artırma ve bu konuda akademik derinlik oluşturma amacıyla düzenleniyor.