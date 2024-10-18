Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 16-19 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Balkan Tarım Kongresi’nin açılış töreni Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, protokol üyeleri, ulusal ve uluslararası alandan öğretim üyeleri ve ÇOMÜ’lü öğrenciler katıldı.

Oğuzhan Karakuş tarafından verilen piyano resitalinin ardından açılış konuşmaları oturumları ile program devam etti. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R.Cüneyt Erenoğlu ve Çanakkale Valisi Ömer Toraman konuşma gerçekleştirdi.

Trakya Üniversiteler Birliği tarafından koordine edilen bu kongre, tarım, gıda ve su kaynakları alanlarındaki bilgi ve yenilik arayışımızda önemli bir dönüm noktasını işaret etmektedir diyen Rektör Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu şunları ifade etti:

“Bugün burada sadece bir akademik etkinliğin katılımcıları değil, aynı zamanda Balkanlar ve ötesinde tarımın geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip önemli bir diyaloğa katkı sağlayan bir topluluğuz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında bu kongre, geçmişteki başarılarımızı değerlendirip, tarımın sürdürülebilir geleceğini hayal etme fırsatı sunuyor. Uluslararası Balkan Tarım Kongresi, çeşitli disiplinlerden uzmanların bilgi alışverişi yapabileceği bir platform olarak, tarımın karşılaştığı en acil sorunlara yönelik araştırmalarımıza ve yenilikçi yaklaşımlarımızı paylaşmamıza imkan tanıyor. Sizlerin bu etkinliğe katılımlarınız, tartışmalarımıza zenginlik katmakta ve bu kritik meseleler hakkındaki ortak anlayışımızı geliştirmektedir. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen organizasyon komitesine en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onların özverisi sayesinde bir araya gelip, bilgimizi paylaşma fırsatına sahip olduk. Ayrıca, kongremize cömert destekleriyle katkıda bulunan sponsorlarımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Verdikleri destek yalnızca bu buluşmayı mümkün kılmakla kalmıyor, aynı zamanda tarım alanında araştırma ve inovasyonu ileriye taşımaya yönelik kararlılıklarını da göstermektedir. Bu kongreden beklediğimiz somut sonuçlar arasında tarımsal ürünlerin sorunlarına yönelik ulusal ve uluslararası araştırma programlarının oluşturulması yer alıyor. Amacımız, mevcut bilgileri yaymakla kalmayıp, yenilikçi çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir ortam oluşturmak ve nihayetinde bölgelerimizin ekonomik büyümesine katkıda bulunmaktır. Sizleri, oturumlarda aktif olarak yer almaya, görüşlerinizi paylaşmaya ve diğer araştırmacılar ve uygulayıcılarla işbirliği yapmaya davet ediyorum. Hep birlikte, tarım sektörünün karşılaştığı sorunlara etkili politikalar belirleyebilir ve toplu uzmanlığımızı kullanarak anlamlı değişimleri hayata geçirebiliriz. Hepinize verimli ve ilham verici bir kongre diliyor, bu buluşmadan çıkacak tartışmaları ve işbirliklerini heyecanla beklediğimi belirtmek istiyorum ”dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin ve kongre katılıcımları tarafından günün anısına zeytin fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğin ardından Uluslarası Saraybosna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım’ın moderatörlüğünde davetli konuşmacılar oturumuna geçildi. Oturumda Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK) Başkanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ve Selanik Aristotes Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Konstadinos Mattas söz aldı. Davetli konuşmacılar oturumunun akabinde Rekabet Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Bilir ve Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Tan’ın oturum başkanlığında iki ayrı panel gerçekleştirildi. Bu kapsamda tarımda sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, coğrafi işaretli ürünler, iklim değişikliğine uyum, biyoteknolojik yenilikler ve tarım ekonomisi gibi geniş çalışma alanları üzerinde duruldu. Diğer taraftan katılımcılar, bilimsel araştırmalarını sunarak bölge tarımına katkıda bulunabilecek yeni fikirleri tartışma fırsatı buldu. Ayrıca, Ar-Ge çalışmalarının çiftçilere uygulanabilir hale getirilmesi ve bölge halkının bu yeniliklerden nasıl faydalanabileceği üzerinde duruldu. Panellerde Teşekkür Belgeleri ve hediye takdimlerinin ardından açılış töreni Dardanos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Gala Yemeği ile son buldu.