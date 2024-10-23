Manisa’nın Şehzadeler ilçesi dünya genelinde düzenlenen Backyard Ultra yarışlarına ev sahipliği yaptı. 63 ülkeden 936 sporcunun katılımı ile eş zamanlı olarak başlayan yarışlarda Türkiye’den 2 sporcu dereceye girmeyi başardı.

19 Ekim 2024 tarihinde, Dünya Takımlar Backyard Ultra Şampiyonası aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 63 ülkeden 936 sporcunun katılımı ile eş zamanlı olarak başladı. Manisa’nın Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi’nde düzenlenen Türkiye ayağının bu zorlu maratonuna Türkiye’den 15 sporcu katıldı. Kurallar gereği her saat başı 6.7 kilometrelik parkuru tamamlamak zorunda olan sporcular, başarılı olmuş sayılıyorlar. Bu yönüyle hem fiziksel hem de zihinsel dayanıklılığı test eden bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Yarışın 48 saati geride bırakıldığı bu aşamada, dünya çapında sadece 177 sporcu yarışa devam etme hakkını elde etti. Türkiye’yi temsil eden iki sporcu, İzmir’den Savaş Lütfü Kara ve Antalya’dan Ali Kansu, 48 saat boyunca parkuru tamamlamayı başararak Türkiye adına yarışmaya devam ediyorlar. Dünya genelinde yapılan yarışları 25’inci olarak tamamlayan Türkiye 2025 yılında ABD’deki bireysel şampiyonaya Manisa’dan bir sporcu katılma hakkı kazanacak.

Yarışmanın devam ettiği Şehzadeler ilçesindeki Türkiye ayağına Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ da katılarak sporculara moral desteği sağladı. Uluslararası Backyard Ultra Yarışlarında Türkiye rekoru, 37 saat süren yarışmayı tamamlayan Özgür Sancak’a ait. Dünya rekoru ise 2023 yılında ABD’li Harvey Lewis tarafından 108 saatlik bir koşu ile kırılmıştı.