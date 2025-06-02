Alanya, spor diplomasisinde bir adım daha attı. Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, 28 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde düzenlenen ve voleybolun Şampiyonlar Ligi olarak bilinen Volleyball World Beach Pro Tour Challenge Kupası Elite16 etabına katılarak kenti uluslararası düzeyde temsil etti.

Çek Cumhuriyeti’nin Ostrava kentinde düzenlenen görüşmelerde Alanya ile Ostrava arasında sportif iş birliği ve dostluk köprüleri kuruldu. Özellikle FIVB Plaj Voleybolu Koordinatörü Yu Cao ile yapılan temaslarda, Alanya’da ulusal düzeyde kamp organizasyonları için mutabakata varıldı.

Cao: ‘’Alanya sözünü tuttu’’

FIVB Plaj Voleybolu Koordinatörü Yu Cao yaptığı açıklamada, "Alanya sözünü tuttu. Bir dediğimizi iki etmedi. Hem akademik hem de eğitim amaçlı her türlü desteği vereceğiz. Alanya’yı, Güneydoğu Avrupa’nın merkezi haline getirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Volleyball World Beach Pro Tourun Türkiye etabı, 11-15 Haziran tarihleri arasında Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın Çek Cumhuriyeti Voleybol Federasyonu Başkanı Marek Pakosta, Dünya Voleybol Federasyonu (FIVB) Yönetim Kurulu Üyesi Steve Tutton, FIVB Plaj Voleybolu Koordinatörü Yu Cao, Ostrava Belediye Başkanı Jan Dohnal, Bölge Vali Yardımcısı Jan Vemiovsk ve Yerel Organizasyon Komitesi Başkanı Richard Adamec ile temaslarda bulundu.