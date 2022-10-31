Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışmalarından biri olarak dikkat çeken 16’ncı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Hapimag Sea Garden Resort Bodrum 28-30 Ekim tarihlerinde Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışmalarından biri olarak dikkat çeken 16’ncı Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı.

Yüzme sporu hakkında farkındalığı artırmak, bu sporun her yaşta yapılabilecek özel bir spor olduğunu geniş kitlelere iletebilme hedefi ile düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası Bodrum Belediyesi’nin de katkılarıyla bu sene de Ege Bölgesi’nin kapasite olarak en büyük turizm tesislerinden biri olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da gerçekleşti. Tüm sporcular ve katılımcılar tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın da coşkuyla kutlandığı etkinlik, farklı ülke ve yaş gruplarından 9 ayrı branşta 2 bin 300 sporcuyu bir araya getirdi. Şampiyonaya Hapimag Resort Operasyonları Türkiye, İspanya, Portekiz, Hollanda Direktörü Kerem Demirkol, Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ve şampiyonanın resmi sponsorları katılım gösterdi.

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’na altıncı kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Kerem Demirkol, “Bizim için artık geleneksel hale gelen bu organizasyonun tesisimizde gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Her alanda sürdürülebilirliği önceliklendiren bir marka olarak, yüzme şampiyonasını destekliyor ve Bodrum’a değer kattığına inanıyoruz. Su sporlarına en uygun koylardan birine sahip olan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’da uzman eğitmenlerimiz eşliğinde dalış, su kayağı, yelken katamaran gibi çok çeşitli su sporlarının derslerini veriyoruz. Tamamen otele ait olan Su Sporları Merkezi’nde uluslararası geçerliliği olan, Alman Federasyonu’na ait uluslararası katamaran, sörf ve yelkenli ehliyeti de veriliyor. Dolayısıyla bizimle bu kadar özdeşleşen bir organizasyona destek vermekten, böyle büyük bir tablonun parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene Cumhuriyet Bayramı coşkusunu da yaşadığımız bu değerli şampiyonayı hem herkes için mükemmel bir deneyim haline getirmenin hem de herkese güvenli ve aynı zamanda rekabetçi bir şampiyona yaşatmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

28 Ekim Cumartesi günü Açık Su Yüzme Şampiyonası ile başlayan şampiyona, Aquakids Yüzme Etkinliği ve Işık Yolculuğu Gece Yüzme Etkinliği ile devam etti. Bodrum Belediyesinin de katkılarıyla düzenlenen etkinlik 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu.

Şampiyonanın sonuçları şöyle açıklandı:

Şampiyonanın birinci günü 28 Ekim 2022, Sports International 5K Açık Su Şampiyonası Kadınlar birincisi Özlem Ör, erkekler birincisi Simon Griffits olurken, Işık Yolculuğu Gece Yüzmesi’nin şampiyonu ise 14 yaşındaki Aysima Çolak oldu.

29 Ekim 3K Açık Su Yüzme Şampiyonası kadınlar birincisi Pınar Arpınar Avşar, erkekler birincisi ise Ogeday Samatlı oldu. 1K Açık Su Yüzme Şampiyonası’nın birincisi kadınlarda Hülya Çıkar, erkeklerde ise Halim Lafçı oldu. 16’ncı Uluslararası Aquamasters yüzme şampiyonası 4x500 metre bayrak yarışı ile sona erdi.