Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB), Anadolu arı ürünlerinin değerini tüm dünyaya tanıtma çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde I.Uluslararası Apiterapi Kongresi düzenlendi. Kongreye pek çok ülkeden akademisyenler katılım gösterdi. 2-4 Ekim tarihlerinde gerçekleşen kongrede, arı ürünlerinin sağlık faydaları hakkında en güncel bilgiler paylaşıldı.

Kongrede bilgi şöleni yaşandı

I.Uluslararası Apiterapi Kongresi, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ve Düzce Valisi Selçuk Aslan’ın açılış konuşmaları ile başladı. I.Uluslararası Apiterapi Kongresi, arı ürünlerinin sağlık üzerindeki etkilerini tartışmak için önemli bir platform sundu. Kongre, bilim dünyasının önde gelen uzmanlarını, araştırmacıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek, propolis, arı sütü, arı zehri, ham bal, arı poleni ve arı ekmeği gibi arı ürünleri hakkındaki en güncel çalışmalara ışık tuttu. Arıcılık, apiterapi uygulamaları, arı ürünlerinin kalitesi ve üretimi, arı sağlığı gibi geniş bir yelpazede sunumları içeren kongrede, katılımcılar bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için interaktif oturumlar ve panel tartışmaları gibi farklı etkinliklerden yararlandılar.

Anadolu Propolisi, dünyaya tanıtıldı

Kongre programı, alanlarında öncü isimlerden oluşan bir dizi konuşmacıyı içeriyordu. Prof. Dr. Hüseyin Şahin, Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Doç. Dr. Aslı Özkök, Doç. Dr. Timuçin Atayoğlu ve Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı ve Reşat Kubilay Irkan başta olmak üzere pek çok Türk bilim insanı, Anadolu propolisini ve Anadolu arı ürünlerinin değerini anlatan sunumları ile kongreye katkılarını sundu.

Kapanış konuşmalarını Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve Kongre Başkanı Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu’nun gerçekleştirdiği I.Uluslararası Apiterapi Kongresi, arı ürünleriyle ilgilenen araştırmacılar ve sektör profesyonelleri için önemli bir buluşma noktası oldu.

Anadolu propolisi hakkında çok değerli bilgilerin paylaşıldığı kongrede, Anadolu propolisine büyük ilgi duyan katılımcılar, BEE’O Propolis tesislerini ziyaret etti. BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, tesisi ziyaret eden misafirlere “Anadolu Arı Ürünleri ve Sağlıklı Yaşam” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumun ardından düzenlenen tesis gezisi ile ülkemizi ziyaret eden arı ürünleri alanında uzman misafirler, Anadolu arı ürünlerinin nasıl üretildiğini yerinde görme fırsatı yakaladı.