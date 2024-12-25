Konyaaltı Belediyesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenecek Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu, 27 Aralık Cuma günü Konyaaltı ilçesinde başlayacak. 44 ülkeden bin 500 sporcunun yarışacağı etkinlik, Avrupa’nın önde gelen maratonlarından biri olarak spor ve doğayı bir araya getirirken, aynı zamanda Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sağlayacak.

Bu yıl Avrupa’nın 10 ülkesinde gerçekleşen Avrupa Trail Cup yarışmalarının final etabı Konyaaltı’nda yapılacak. Etkinlik öncesi basın toplantısı düzenleyen Konyaaltı Belediyesi Başkanı Cem Kotan ve organizasyon paydaşları, Uluslararası Antalya Mizuno Maratonu programının içeriği hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Bin 500’den fazla sporcu yarışacak

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, maratonun kent için önemini şu sözlerle ifade etti: “Final yarışında, toplam 44 ülkeden yerli ve yabancı bin 500’den fazla sporcumuz yarışacak. Antalya’mızın benzersiz coğrafyası sayesinde, denizin mavisinden dağların beyazına uzanan güzellikler eşliğinde sporcularımıza ev sahipliği yapacağız. Parkurumuza bu sebeple ‘Maviden Beyaza’ adını verdik. Hem şehrimizi dünyaya tanıtacağız hem de sporun birleştirici gücüyle birlik ve beraberlik ruhunu yaşayacağız.”

Üç gün sürecek spor coşkusu

Maraton 27 Aralık Cuma günü start alacak ve cumartesi-pazar günleri 6 farklı etapta yarışmalar devam edecek. Etkinliğin organizatörü Ali Cem Aktaş, Antalya Mizuno Maratonu’nun hızla büyüyen bir organizasyon olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Avrupa Trail Cup’daki 19 yarıştan biriyiz ve bu yıl final yarışını burada gerçekleştiriyoruz. 1500’ü aşkın sporcumuz var ve yüzde 32-33 gibi yüksek bir yabancı katılım oranına ulaştık. Antalya gibi eşsiz bir şehri sporla tanıtmak bizim için büyük bir gurur.”